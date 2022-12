Giovedì 5 gennaio alle 16.30 appuntamento presso il Teatro Comunale di Russi per aspettare la Befana

Giovedì 5 gennaio 2023 alle 16.30 ritorna l’appuntamento a Teatro “Aspettando la Befana”, la rassegna in occasione dell’Epifania pensata per i più piccoli. In scena una delle più interessanti ultime produzioni della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro “La Regina delle Nevi” di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale, con Alice Bachi. Esecuzione video di Studio Leandro Summo, luci e suoni di Roberto Bonfanti.

La Regina delle Nevi ha come protagoniste due figure femminili: la sovrana che con i suoi poteri strega gli umani riducendoli ad automi privi di memoria e di sentimenti e Gerda, una bambina che affronta mille peripezie per liberare il suo amico Kay, prigioniero della Regina delle Nevi. Questo è lo sfondo sul quale, come in un gioco di specchi s’innesta la storia di Margherita, una ragazza che da bambina, insieme al suo amico del cuore Giacomo, amava ascoltare la favola della Regina dalla voce della nonna. Margherita non ha mai dimenticato quella favola, ma, al contrario della bambina del racconto, non ha mai trovato il coraggio per affrontare e sconfiggere le sue paure dare un “lieto fine”anche alla sua storia personale. Grazie ad un sogno Margherita, ormai adulta, torna nella casa della nonna, dove ascoltava la storia di Kay e Gerda. Riscopre i luoghi della sua infanzia ritrovando quello che amava di più: un armadio con uno specchio che diventa una porta che le permette di mettere in relazione favola e realtà, passato e presente. Margherita affronta e supera le sue paure e, sconfiggendo la Regina delle Nevi, diventando finalmente davvero “grande”.

Ingresso libero e gratuito, spettacolo consigliato a partire dai 3 anni di età.

Per informazioni:

Ufficio Cultura del Comune di Russi

via Cavour 21

Tel: 0544 587642

Email: cultura@comune.russi.ra.it