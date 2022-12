Questo weekend il cinema proietterà la commedia italiana dello storico trio Aldo, Giovanni e Giacomo, intitolata “Il grande giorno”. Nel nuovo anno altri vari film di spessore

Il cinema “Gulliver” di Alfonsine, gestito da “Arci Ravenna a.p.s.” in collaborazione col Comune di Alfonsine, ha svelato i titoli dei film, e le relative date, che verranno proiettati. Da domenica 15 gennaio del 2023, poi, il cinema di Alfonsine inserirà una novità, ossia una proiezione in più del film del weekend, in programma la domenica pomeriggio, alle 16, inserita per venire incontro alle richieste di diversi spettatori e spettatrici.

Di seguito, quindi, il programma cinematografico completo sia del Capodanno e dell’Epifania, sia del primo mese dell’anno, rese note dal cinema di Alfonsine, con relativa trama riassuntiva e con alcune informazioni riguardanti i cast e i trailer dei film, e i prezzi dei biglietti di ingresso:

da stasera, venerdì 30 dicembre dicembre, a lunedì 2 gennaio del 2023 compresi, sempre alle 21, “Il grande giorno”, diretto da Massimo Venier, con Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, lo storico trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. La nuova commedia, divertente e agrodolce, racconta di una festa di matrimonio con esiti sorprendenti. In una grande villa sul lago di Como, tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e di Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro genitori, soprattutto dei padri Giovanni e Giacomo. I due si conoscono dai tempi della scuola e hanno condiviso tutto, dall’azienda di famiglia, la “Segrate arredi”, agli affetti, fino alle vacanze… Il matrimonio dei figli rappresenta il suggello più emozionante alla loro fraterna, indissolubile amicizia. Per questo non hanno badato a spese, organizzando tre giorni di festeggiamenti, un cardinale a celebrare le nozze, vini di pregio, e chef stellati… Peccato che, insieme a Margherita, l’ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno. Simpatico, espansivo e, soprattutto, casinista in sommo grado, il nuovo arrivato si abbatte sul matrimonio come un tornado, infilando una serie di gaffes e di incidenti esilaranti ma, soprattutto, costosissimi… Aldo, Giovanni e Giacomo si pongono intelligentemente al servizio del film, giocando alla pari con le loro mogli in scena, rappresentate dalle strepitose Antonella Attili, Elena Lietti e Lucia Mascino, e con tutti i personaggi che animano questi tre giorni zeppi di colpi di scena, occasione di un bilancio esistenziale dolceamaro troppo rimandato. Infatti, man mano, si aprono delle crepe da cui affiora un malessere nascosto, destinato a mettere in discussione l’amicizia tra Giovanni e Giacomo, i loro matrimoni e non solo. E che costringerà tutti a fare i conti coi propri dubbi e col coraggio che ci vuole per concedersi la felicità. Il biglietto intero per accedere alla visione del film proposto dal cinema “Gulliver” costa 7€; i soci Arci pagano 6€; mentre, gli invalidi ed eventuali accompagnatori spendono 5€. Per poter visionare il trailer del film “Il grande giorno”, che dura 103 minuti, è necessario visitare il sito web youtu.be/vezw7dkVvuE

da venerdì 6 gennaio del 2023 a lunedì 9 gennaio del 2023 compresi, sempre alle 21, “Il corsetto dell’imperatrice”, diretto da Marie Kreutzer, il ritratto inedito di Elisabetta d’Austria, la celeberrima “Sissi”

da venerdì 13 gennaio del 2023 a lunedì 16 gennaio del 2023 compresi, sempre alle 21 (domenica 15 gennaio del 2023, oltre alla consueta proiezione serale, è in programma anche una proiezione alle 16), “Le otto montagne”, diretto da Felix Van Groeningen e da Charlotte Vandermeersch, con Alessandro Borghi e Luca Marinelli

giovedì 19 gennaio del 2023 e giovedì 26 gennaio del 2023, due proiezioni speciali in occasione della giornata della memoria, sempre alle 21, “Anna Frank e il diario segreto”, diretto da Ari Folman

Per maggiori informazioni è necessario telefonare al 377 7081999.