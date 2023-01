Biglietti esauriti per la data del tour in programma al Teatro Alighieri

Eventi da non perdere, per i fans romagnoli di Claudio Baglioni, con 4 date per conversazioni, intrattenimento, approfondimenti e ovviamente musica dedicati al grande cantautore romano, in occasione del passaggio della sua tournee teatrale dalla Romagna (il 9 gennaio al “Bonci” di Cesena e il 18 gennaio all’ “Alighieri” di Ravenna).

Domenica 15 gennaio, dalle 18.15, alla Sala Mariani di Via Ponte Marino, a Ravenna, si terrà una conferenza sulle tematiche artistiche e letterarie dell’opera di Baglioni. Moderati dal giornalista Marco Ortolani interverranno gli scrittori Ivan Fedele di Napoli e Chiara Sabatini di Terni.

Sempre Domenica 15 gennaio, dalle 21.30, al Mercato Coperto di Ravenna, si esibirà la cover band guidata dal performer Ivan Minerva (esibitosi con successo in TV a “Tu Si Que Vales” e a “Tale e Quale Show”) che riproporrà il repertorio noto e meno noto del grande cantautore romano.

L’accesso ai due eventi è libero e gratuito.

Lunedì 16, all’American Graffiti di Cesena, nel corso della serata con il Quiz Game a premi “I Cervelloni”, saranno proposte manche tematiche dedicate a Claudio Baglioni. Anche in questo caso la partecipazione al quiz è, come sempre, gratuita per gli avventori del locale.

Prima dei due concerti di Cesena (Teatro Bonci, 9 gennaio) e Ravenna (Teatro Alighieri, 18 gennaio) i fans si ritroveranno dalle ore 19.30 rispettivamente al “Caffè Martini” di Cesena e da “Serafina” a Ravenna, per attendere insieme l’inizio degli spettacoli, per i quali i biglietti sono da tempo andati esauriti.

L’evento ha ottenuto il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna.

Info su pagina facebook “Quattro Giorni di Te e di Noi”

Prenotazioni per cena del 15 gennaio: info@mcravenna.it

Prenotazioni per serata quiz del 16 gennaio: cesena@americagraffiti.it