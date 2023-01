Grandi nomi dell’ironia come Ale e Franz, Paolo Cevoli, Chiara Francini, Antonio Cornacchione, Max Pisu, Laura Curino e Rita Pelusio in quattro appuntamenti

Accademia Perduta/Romagna Teatri, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, annuncia la nuova edizione della rassegna di TEATRO COMICO sul prestigioso palcoscenico del Teatro Alighieri.

Una Stagione da sempre accolta con interesse e partecipazione e che arricchisce la proposta culturale del palcoscenico ravennate.

La rassegna è composta da quattro spettacoli, in scena da febbraio a maggio 2023, e avrà per protagonisti tanti volti noti della comicità italiana, tra monologhi, “duetti” e spettacoli d’ensemble: Chiara Francini, Alessandro Federico, Ale & Franz, Antonio Cornacchione, Max Pisu, Laura Curino, Rita Pelusio, Paolo Cevoli.

Artisti che porteranno in scena spettacoli che, come solo la comicità sa fare, con ironia e leggerezza, affrontano temi e situazioni che ognuno di noi vive, facendo riflettere sorridendo.

GLI SPETTACOLI

Lunedì 6 febbraio 2023 ore 21

CHIARA FRANCINI – ALESSANDRO FEDERICO

Coppia aperta quasi spalancata

di Dario Fo e Franca Rame

regia di Alessandro Tedeschi

produzione Infinito Teatro in collaborazione con Argot Produzioni

Ironica quanto basta e sensuale quando vuole, Chiara Francini è un’artista eclettica, un vulcano di carisma e vitalità. Con questo spettacolo, si mette alla prova con un testo importante che celebra il ruolo della donna all’interno della coppia. Questa commedia è una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia. Fo e Rame lo descrivono in modo perfetto, con toni divertenti, raccontando le differenze tra psicologia maschile e femminile. Tutti ci si possono riconoscere: Coppia aperta quasi spalancata porta infatti in scena la relativa insofferenza al concetto di monogamia. È uno degli spettacoli più popolari in Italia e in Germania ha riscosso un tale successo da essere proposto in ben 30 Teatri contemporaneamente!

Lunedì 6 marzo 2023 ore 21

ALE & FRANZ

Comincium

di Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari, Antonio De Santis

e con Rossana Carretto e Raffaella Spina

regia di Alberto Ferrari

produzione Enfi Teatro

Uno spettacolo leggero, divertente, che scorre anche sulle note di una band d’eccezione, di grandi professionisti. “Ricominciamo, perché senza dimenticare tutto ciò che abbiamo vissuto negli ultimi anni, abbiamo il desiderio di riprendere a sorridere. Abbiamo voglia di leggerezza. E allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla voglia di vedervi ridere. Riprendiamo quel cammino che negli ultimi venticinque anni ci ha permesso di raccontarvi le nostre storie, i nostri incontri; ci ha permesso di ridere innanzitutto di noi stessi, come davanti ad uno specchio, e ci ha aiutato a condividere, con voi, la nostra comicità”. (Ale e Franz)

Martedì 4 aprile 2023 ore 21

LAURA CURINO, ANTONIO CORNACCHIONE, RITA PELUSIO, MAX PISU

Pigiama per sei

di Marc Camoletti

e con Roberta Petrozzi, Rufin Doh

regia di Marco Rampoldi

produzione Rara – Nido di Ragno

Il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra. Che diventa un rombo nel momento in cui si scopre che il vecchio amico, invitato dal marito per fungere da alibi durante l’incontro clandestino con l’amante, è a sua volta l’amante della moglie. Ma la figura diventa un poligono complesso, allorché la cameriera mandata da un’agenzia, complice il destino beffardo che vuole che porti lo stesso nome, viene scambiata per l’amante del marito dall’amico, ma è costretta a interpretare il ruolo di amante di quest’ultimo agli occhi della moglie, che è ovviamente gelosa, ma non può svelarsi finché… Finché ognuno è costretto a interpretare un ruolo diverso a seconda di quali siano le persone presenti nella stanza, in un crescendo turbinante di equivoci e risate.

Martedì 2 maggio 2023 ore 21

PAOLO CEVOLI

Andavo ai 100 all’ora

di Paolo Cevoli

produzione Charlotte Spettacoli

“Andavo ai 100 all’ora” cantava Gianni Morandi nel suo primo singolo. Era il 1962 e in quegli anni andare ai 100 all’ora sembrava una gran velocità! Oggi se si va in autostrada a quella andatura ti suonano dietro, anche i camion trasporto suini. Come sono cambiate le cose in questi ultimi anni! Paolo Cevoli, classe 1958, nonno con 2 nipotini all’attivo, immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino. Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Paolo fino ai giorni nostri, non per dire che “una volta era meglio”, anzi! Ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.

ABBONAMENTI

Rinnovi: fino a mercoledì 18 gennaio 2023 dalle ore 10 alle ore 13 (festivi esclusi e con rientri pomeridiani nei giovedì compresi in questo intervallo, dalle ore 16 alle ore 18).

Nuovi: da sabato 21 a sabato 28 gennaio 2023 dalle ore 10 alle ore 13 (domenica 22 gennaio esclusa; giovedì 26 gennaio anche dalle ore 16 alle ore 18).

BIGLIETTI

Eventuali disponibilità di biglietti, residue dalle campagne Abbonamenti, saranno acquistabili da lunedì 30 gennaio 2023:

presso la Biglietteria del Teatro Alighieri dalle ore 10 alle 13 (il giovedì anche dalle ore 16 alle ore 18), festivi esclusi;

online: www.teatroalighieri.org;

presso gli uffici IAT di Ravenna e Cervia e tutte le filiali de La Cassa di Ravenna SpA;

nelle sere di spettacolo dalle ore 20.

Prenotazioni telefoniche (nei giorni e negli orari di prevendita): 0544 249244.

PREZZI

ABBONAMENTI (4 spettacoli) BIGLIETTI PLATEA € 98,00 PLATEA € 27,00 PLATEA RIDOTTO € 94,00 PLATEA RIDOTTO € 26,00 PALCHI I, II, III ORDINE INTERI € 94,00 PALCHI I, II, III ORDINE INTERI € 26,00 PALCHI I, II, III ORDINE RIDOTTO € 92,00 PALCHI I, II, III ORDINE RIDOTTO € 25,00 GALLERIA E IV°ORD INTERI € 86,00 GALLERIA E IV°ORD INTERI € 23,00 GALLERIA E IV°ORD RIDOTTO € 78,00 GALLERIA E IV°ORD RIDOTTO € 21,00 LOGGIONE € 54,00 LOGGIONE € 15,00 SPECIALE UNDER 14 (Settore unico) € 40,00 SPECIALE UNDER 14 (Settore unico) € 12,00

*Riduzioni: Soci CRAL, over 65, under 26, possessori Carta Bianca Comune di Ravenna e YoungER Card.