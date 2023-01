Tutti gli appuntamenti sono in programma alle 15

Sono tre gli incontri in programma presso la sala di Palazzo Vecchio di Bagnacavallo per la XXIII edizione di “Spirito e materia”, rassegna di “musica e parole, per arricchire e rinfrancare lo spirito e per conoscere qualcosa in più anche sulla materia” promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.

Si comincia domenica 15 gennaio con l’incontro dedicato alla necropoli “Mansuania” di Bagnacavallo, relatore Carlo Polgrossi con la collaborazione di Diego Bracci e Stefano Minguzzi.

Domenica 29 gennaio Fabio Menzoni parlerà di erbe commestibili e benefici sull’alimentazione; ci sarà poi un intrattenimento musicale “dal soul al blues” con Francesco Laghi e Gloria Turrini.

L’ultimo incontro è previsto per domenica 12 febbraio: Valda Miani si soffermerà sulla fisiognomica e spiegherà come leggere il viso secondo un’antica arte del pensiero cinese mentre l’intrattenimento musicale proporrà un viaggio nella canzone d’autore con John Calzolari e Stefano Capucci.

Tutti gli appuntamenti sono in programma alle 15.

Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Ingresso a offerta libera.

Informazioni:

proloco.bagnacavallo@gmail.com

0545 62040

www.prolocobagnacavallo.it