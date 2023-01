Le proiezioni serali hanno inizio alle 21

La rassegna Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo prosegue con numerose nuove proposte per la restante parte di gennaio.

Sabato 14 e domenica 15 è in programma “Le otto montagne”, diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017, il film racconta di due amici; uno di città che d’estate viene in montagna con la famiglia, e l’altro nativo. Due caratteri diversi che diventano inseparabili. L’amicizia alle prese con gli anni che passano e la vita che irrompe…

Per “Il Cinema Ritrovato”, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, mercoledì 18 verrà proiettato “Lost Highways – Strade Perdute” di David Lynch, restaurato in 4K.

Il film del fine settimana successivo sarà invece la commedia “Tre di troppo” di Fabio De Luigi, in programma venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 (domenica in proiezione anche alle 16).

Mercoledì 25 gennaio tornerà la rassegna “Il Cinema Ritrovato” con le pellicole del grande Buster Keaton “One Week” (codiretto da Eddie Cline – 1920) e “Sherlock Jr.” (1924).

Si proseguirà poi, per il weekend 27-30 gennaio, con “Whitney – Una voce diventata leggenda” di Kasi Lemmons, film che racconta la vita e la carriera di Whitney Houston.

Il mese si concluderà infine, in occasione del Giorno della Memoria, con “Hometown – La strada dei ricordi” di Mateusz Kudla e Anna Kokoszka-Romer, con Roman Polanski e Ryszard Horowitz, previsto per martedì 31 (in replica l’1 febbraio).

Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta).

La rassegna Cinema Palazzo Vecchio è gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

Le proiezioni serali hanno inizio alle 21.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Informazioni:

320 8381863 – 333 7866395

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio