Consta di tre lezioni a partire dal 25 gennaio e di una visita guidata

Mercoledì 25 gennaio partirà un corso di storia dell’arte a Conselice, organizzato dall’Università per adulti di Lugo.

Una bella opportunità per scoprire e conoscere meglio il patrimonio artistico e culturale del territorio: il programma prevede in fatti un excursus a 360 gradi con descrizione e analisi delle opere d’arte più significative tra l’anno Mille e il Novecento presenti sui territori di Conselice, San Patrizio e Lavezzola: opere pittoriche, architettoniche e sculture con sintesi biografica degli artisti presi in esame.

Tre le lezioni (mercoledì 25 gennaio, 1 e 8 febbraio), che si terranno alle 20.30 nella sala comunale di via Garibaldi 14 a Conselice; seguirà anche una visita guidata alle opere trattate.

È ancora possibile iscriversi: il costo per partecipante è di 40 euro, più 10 euro di quota associativa per chi non fosse iscritto all’Università per adulti di Lugo; si può pagare direttamente in sede.

Docente del corso è il conselicese Filippo Giberto: insegnante a riposo, ma anche artista, pittore, scultore, scrittore di testi teatrali e profondo conoscitore dei beni culturali e artistici locali.

All’esperienza del corso è affiancata una pubblicazione, che vuole essere un «diario di viaggio» degli argomenti presi in esame, realizzata da Filippo Giberto insieme al fotografo conselicese Franco Ferretti.

«L’intento dell’Amministrazione e del prof. Filippo Giberto è proprio quello di trattare di storia dell’arte calandola in ambito territoriale, in quanto anche nei nostri piccoli Comuni sono racchiusi tesori di cui spesso ignoriamo l’esistenza e la preziosità – ha sottolineato l’assessora alla Cultura Raffaella Gasparri -. Vi è poi il valore aggiunto della pubblicazione, che rimarrà per la consultazione: ritengo che solo due cittadini conselicesi potessero mettere in valore alcune opere presenti sul territorio, denotando un attaccamento e un’affezione ammirabili verso il proprio paese. L’auspicio è che questo primo corso sia solo l’inizio di una serie di incontri che porteranno a scoprire il territorio e le sue bellezze, stimolando la curiosità che è da sempre requisito alla base della diffusione della cultura, rendendo i partecipanti promotori e della valorizzazione verso gli altri degli argomenti appresi o approfonditi».

Il corso è frutto della collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Conselice con l’Università per adulti di Lugo. Per ulteriori informazioni e iscrizioni chiamare lo 0545 900197 o scrivere a segreteria@unilugo.it.