“Tre di troppo”, commedia diretta da Fabio De Luigi con lo stesso Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, è il film in programma nel fine settimana per la stagione Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo. Il film verrà proiettato ogni sera alle 21 dal 20 al 22 gennaio e domenica 22 anche alle 16.

Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele) vivono la propria vita di coppia in modo armonioso e passionale. Entrambi sfoggiano una forma invidiabile e una mise sempre alla moda. Per loro il mondo si divide in due: l’Inferno, abitato da genitori esasperati e soggiogati da piccoli esseri pestiferi, e il Paradiso, dove uomini e donne liberi da sensi di colpa, si godono i piaceri della vita senza figli e fieri di vivere in appartamenti sempre in perfetto ordine. Loro sanno bene da che parte stare, ben distanti da quelle coppie di amici in perenne crisi coniugale e logorati dalla vita da genitori. Eppure, il destino è già all’opera per sconvolgere le loro vite e sgretolare tutte le loro certezze: all’improvviso e inspiegabilmente, si risvegliano con tre bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà. Liberarsene e tornare alla felice vita “precedente” diventerà il loro unico obiettivo. Una commedia sulle gioie e le difficoltà di essere o diventare genitore.

Mercoledì 25 gennaio tornerà poi la rassegna “Il Cinema Ritrovato” con le pellicole del grande Buster Keaton “One Week” (codiretto da Eddie Cline – 1920) e “Sherlock Jr.” (1924).

Nel weekend 27-29 gennaio verrà invece proiettato “Whitney – Una voce diventata leggenda” di Kasi Lemmons, film che racconta la vita e la carriera di Whitney Houston.

Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta).

La rassegna Cinema Palazzo Vecchio è gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

Le proiezioni serali hanno inizio alle 21.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Informazioni:

320 8381863 – 333 7866395

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.itFb e Instagram: cinema palazzo vecchio