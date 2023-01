Gli eventi sono promossi da Anpi Bagnacavallo

Sabato 21 gennaio alle 21.30 il Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospiterà lo spettacolo “Cosa Nostra spiegata ai bambini”, con protagonista Ottavia Piccolo accompagnata dalle musiche di Enrico Fink, eseguite dal vivo dai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

Lo spettacolo, in cartellone in una cinquantina di piazze in Italia, è una co-produzione Officine della Cultura – Argot Produzioni – Teatro Carcano, con testo di Stefano Massini per la regia di Sandra Mangini.

Sarà preceduto alle 16 da una tavola rotonda con l’attrice presso la Sala di Palazzo Vecchio.

Organizza Anpi Bagnacavallo, la cui presidente Valentina Giunta si dice particolarmente orgogliosa di poter avere a Bagnacavallo Ottavia Piccolo per ben due eventi in una sola giornata.

Quanto allo spettacolo, «l’idea è di Stefano Massini – racconta Ottavia Piccolo a Massimo Malerba sulle pagine di Patria Indipendente –. Ha scoperto la storia di Elda Pucci, una donna che nell’83 è stata sindaca di Palermo dichiarando guerra agli interessi mafiosi. Quando Massini mi ha parlato di lei mi sono andata a riguardare la vicenda, che un po’ ricordavo, di una donna dai sani principi nella Palermo delle sanguinose guerre di mafia di quegli anni. Stefano l’aveva scritta nel suo modo apparentemente semplice ma in realtà molto profondo e quindi l’abbiamo messa in scena».

Il titolo della piéce, che non è uno spettacolo per i piccoli, è una citazione della stessa Pucci secondo la quale se riuscissimo a spiegare ai grandi Cosa Nostra come si fa con i bambini tutto sarebbe diverso.

La tavola rotonda “Dialogando con Ottavia Piccolo”, alle 16 presso la sala di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà, prevede un’intervista a cura di Carlo Giannelli Garavini, responsabile di Libera Ravenna. Ci saranno i saluti della sindaca Eleonora Proni e dei rappresentanti della Consulta delle ragazze e dei ragazzi e sono previsti intermezzi di lettura e musiche con Tania Eviani e Luca Taddia. Parteciperanno le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Bagnacavallo.

Gli eventi sono promossi da Anpi Bagnacavallo con il supporto di Aido Bassa Romagna e del Comune e la collaborazione di Villanordic, Associazione Demetra Donne in aiuto, Spi Cgil Bagnacavallo, Avis e Auser Bagnacavallo, Arci Ravenna, Libera Ravenna e Associazione L’Olmo Masiera.

Contributo per lo spettacolo: 15 euro (ridotto iscritti Anpi / Aido 10 euro).

La tavola rotonda è a ingresso libero.

Info e prenotazioni:

389 0003321 (dalle 18.30 alle 20)

bagnacavalloanpi@gmail.com