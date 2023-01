Questa sera la presentazione del progetto

Oggi, mercoledì 25 gennaio, alle 20.30 appuntamento alla sala Tamerice di via Vittorio Veneto 21 a Castiglione di Ravenna per la presentazione aperta alla cittadinanza del progetto di allestimento della nuova sede della biblioteca Celso Omicini.

Alla serata parteciperanno il vicesindaco Eugenio Fusignani, l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia, la direttrice dell’Istituzione Classense Silvia Masi, la presidente del Consiglio territoriale Edera Fusconi, la responsabile dell’unità organizzativa Pubblica Lettura e Biblioteche Decentrate dell’Istituzione Classense Nicoletta Bacco.

Ospitata fino ad oggi nella sede della Consiglio territoriale, la biblioteca Celso Omicini è in corso di trasferimento nei nuovi locali di piazza della Libertà 10 e per l’occasione rinnova completamente il proprio look.

La nuova sede si compone infatti di due piani, che verranno completamente riallestiti con arredi funzionali. In tutta la biblioteca i nuovi scaffali, capienti e colorati, sostituiranno i vecchi con l’obiettivo di rendere più spaziosi e accoglienti gli ambienti e di costituire per la prima volta un’area innovativa completamente dedicata a bambine/i e ragazze/i.

Il progetto permetterà di avviare contestualmente una graduale revisione del patrimonio della biblioteca e della sua collocazione, con operazioni di immagazzinamento o scarto, nonché di messa in evidenza delle tante novità acquistate negli ultimi anni che finalmente trovano il giusto risalto grazie al maggiore spazio per la loro valorizzazione. Fra queste, una sezione dedicata alle attualità e alla riscoperta dei classici e scaffali tematici come quelli dedicati ai libri “dal mondo” in lingua straniera e alla lettura accessibile con i materiali nelle comunicazioni alternative di cui l’Istituzione Classense sta dotando tutte le proprie sedi.

Molto ampio il piano terra che, oltre al bancone di consulenza e prestito e alla sala della narrativa, ospiterà due spazi dedicati alle giovani generazioni – età privilegiata in cui avvicinare alla fruizione della letteratura e dei servizi bibliotecari nel tempo libero: l’area per bambine e bambini dagli 0 ai 6 anni con i libri del programma nazionale “Nati per Leggere” e lo spazio gaming e ludoteca, con un’ampia scelta di giochi da tavolo. Salendo al primo piano, sarà ricavato ulteriore spazio per l’archivio e il patrimonio retrospettivo.

Il completamento del progetto di arredamento è previsto per la fine di marzo 2023: nel frattempo sarà comunque possibile usufruire della biblioteca nei nuovi spazi, parzialmente arredati, nei consueti orari di apertura.

Con l’avvio di questo percorso di restyling, l’Istituzione Biblioteca Classense intende rafforzare il proprio impegno sul territorio e ribadire il ruolo delle biblioteche come luoghi in cui leggere può farsi spazio di esperienza e incontro fra identità e bisogni differenti, compresa la valorizzazione di spazi accoglienti in cui poter condividere l’esperienza della lettura.

Biblioteca “Celso Omicini” Castiglione di Ravenna

Orari di apertura

Martedì, venerdì, sabato: 9-12.30

Mercoledì, giovedì: 14.30-18.30

Prossimi appuntamenti

17-18 febbraio

“La notte dei pupazzi”

18 febbraio e 4 marzo

“Letture in simboli”

a cura di Reciprocamente e delle volontarie di Nati per Leggere

Informazioni: https://www.classense.ra.it/castiglione/

Pagina facebook: https://it-it.facebook.com/bibliotecaclassenseravenna/

Canale Telegram “Nati per Leggere” Ravenna: https://t.me/natiperleggereravenna