In occasione del Giorno della Memoria, Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo propone la visione di “Hometown – La strada dei ricordi” di Mateusz Kudla e Anna Kokoszka-Romer, con Roman Polanski e Ryszard Horowitz, in programmazione martedì 31 gennaio e mercoledì 1 febbraio.

Roman Polanski e Ryszard Horowitz, circa sei anni di differenza, hanno frequentato lo stesso liceo artistico a Cracovia. Polanski è nato a Parigi nel 1933, Horowitz nel 1939, ma entrambe le loro famiglie sono state testimoni della costruzione del ghetto e delle deportazioni nei campi di concentramento dalla città polacca. A fine anni Cinquanta entrambi hanno lasciato la Polonia, trovando affermazione professionale rispettivamente l’uno come regista, l’altro come fotografo (o meglio photocomposer, come si dichiara) negli Stati Uniti (Polanski prima in Europa). Da allora non sono più tornati insieme nella loro città natale, dove, a oltre sessant’anni di distanza, si danno appuntamento. È l’occasione per ricordare, anche quando non si vorrebbe, per ovvi motivi.

Cinema Palazzo Vecchio tornerà poi nel fine settimana con “Everything Everywhere All at Once”, film del 2022 scritto e diretto da The Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), candidato a 11 premi Oscar e vincitore di due Golden Globe. Sabato 4 ci sarà un’introduzione al film da parte di Adriano Sforzi.

Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta).

La rassegna Cinema Palazzo Vecchio è gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

Le proiezioni hanno inizio alle 21.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

