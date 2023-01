L’incontro è stato molto partecipato ed ha avuto come intento quello di mostrare come l’ampia diffusione delle idee antisemite

Si è svolta sabato scorso, presso la Biblioteca Comunale di Russi, la lezione dal titolo “Perché l𝗮 𝗦𝗵𝗼𝗮𝗵? 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮, 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗲 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗴𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗹𝗼”, tenuta dal Professor Andrea Baravelli e organizzata in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna e ANPI Russi.

L’incontro, facente parte delle iniziative promosse dal Comune in occasione della Giornata della Memoria, è stato molto partecipato ed ha avuto come intento quello di mostrare come l’ampia diffusione delle idee antisemite, presenti un po’ ovunque nell’Europa del primo Novecento, abbia trovato in Germania il luogo di coagulo, fino a trasformare un generico sentimento razzista nel più profondo abisso della cultura contemporanea.

Accanto alla descrizione del sistema di pensiero nazista, la lezione si è soffermata sulla 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗰𝗰𝗵𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗶𝗼.

💭E’ stata poi analizzata la ragione per cui questa storia fu rapidamente archiviata nell’immediato dopoguerra, almeno fino agli anni Settanta, quando il mutare dell’atteggiamento generale nei confronti della shoah e delle colpe commesse nel passato avrebbe contribuito a rinnovare la consapevolezza che con l’abisso si sarebbe dovuto fare finalmente i conti.