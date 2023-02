Questa sera, mercoledì 1 febbraio, anteprima gratuita al cinema Sarti con il film After Yang con Colin Farrell. Il 25 febbraio una mostra fotografica sugli Stati Uniti

NOAM Faenza Film Festival è il primo festival cinematografico della città di Faenza ed è la prima manifestazione pensata in Italia per la promozione del cinema nordamericano soprattutto indipendente. NOAM, infatti, è l’abbreviazione di NOrd AMerica, come le cinematografie che il festival vuole far conoscere e raccontare, inserendosi nella tradizione italiana dei festival su base geografica (Florence Korea Film Fest, Far East Film Festival di Udine, Asian Film Festival di Roma, Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano). Non solo il cinema statunitense che nasce all’ombra di Hollywood, ma anche il cinema dei Paesi che si trovano alla periferia del più grande impero cinematografico mondiale: Canada e Messico su tutti, ma eventualmente anche le isole come Cuba e Haiti. Partendo da una selezione di film dai grandi circuiti festivalieri indipendenti nordamericani (Sundance Film Festival, SXSW Festival, Tribeca Film Festival, Toronto International Film Festival e molti altri), l’obiettivo è quello di portare in città grandi film, ospiti internazionali, scoprire nuovi talenti e, soprattutto, offrire uno spettacolo nuovo e innovativo per il territorio. A stretto dialogo con l’amministrazione comunale, NOAM è riuscito sin da subito a coinvolgere attivamente le principali realtà cinematografiche attive su Faenza costruendo un programma ospitato mercoledì 1° marzo e giovedì 2 marzo dal Cinema Europa (gestito da ACEC nella persona di Don Marco Ferrini) e venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 al Cinema Sarti (gestito da Italsar – Cinemaincentro nella persona di Alberto Beltrani), con la stretta collaborazione in ambito artistico per la retrospettiva del Cineclub Il Raggio Verde. Il festival è organizzato dall’Associazione di giovani FILMEETING APS e parte con l’idea di ibridare il cinema con altri ambiti della cultura come letteratura, musica e fotografia e aprirsi alle contaminazioni di sport, scienza, filosofia e tecnologia.

Programma completo del festival lla pagina Facebook: filmeeting