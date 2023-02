Le proiezioni hanno inizio alle 21

La stagione Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo prosegue nel fine settimana 3-5 febbraio con “Everything Everywhere All at Once”, film del 2022 scritto e diretto da The Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), candidato a 11 premi Oscar e vincitore di due Golden Globe.

Evelyn Wang, un’immigrata cinese sulla cinquantina, attualmente impegnata in una lezione noiosa e condiscendente, si ritrova in un ripostiglio delle scope con una versione di suo marito proveniente da un universo alternativo…

Sabato 4 ci sarà anche un’introduzione al film da parte di Adriano Sforzi. Sforzi, che è formatore per il Mibact del progetto “Educazione visiva a Scuola” e come regista ha vinto il Premio David di Donatello 2011, sarà ospite a Bagnacavallo anche nelle prossime settimane per la presentazione di altri film.

Mercoledì 8 febbraio tornerà poi la rassegna “Il Cinema Ritrovato”, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, con la versione restaurata di “Sciuscià” di Vittorio De Sica.

Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta).

Le proiezioni hanno inizio alle 21.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Informazioni:

320 8381863 – 333 7866395

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio