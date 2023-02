Domenica 12 febbraio alle 16.30 appuntamento in auditorium con Alfonso Cuccurullo, Federico Squassabia e Vito Baroncini

Prosegue il progetto di educazione alla lettura e all’arte che la biblioteca comunale «Carlo Piancastelli» e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fusignano organizzano per tutte le scuole di Fusignano, per incentivare la lettura come strumento di crescita e libera espressione di sé.

Domenica 12 febbraio alle 16.30, all’auditorium «Arcangelo Corelli» si terrà L’appuntamento del Signor Nessuno, spettacolo di narrazione, musica e disegno dal vivo su lavagna luminosa con Alfonso Cuccurullo, Federico Squassabia e Vito Baroncini. Lo spettacolo, consigliato ai bambini a partire dai 4 anni, racconta attraverso parole, immagini e musica, il viaggio intenso dell’amore: il tormento, l’aspettativa, le strategie che il cuore del protagonista attraversa nell’attesa del primo appuntamento. Lo spettacolo è gratuito e a ingresso libero.

È inoltre iniziato, in collaborazione con Auser Fusignano, il laboratorio di scrittura creativa tenuto da Alice Keller, autrice di numerosi libri per bambini e ragazzi, ultimo dei quali è Fuori è quasi buio (Risma). Si tratta di sei appuntamenti pomeridiani da gennaio a marzo, nei quali i ragazzi delle seconde e terze medie che hanno la passione per la scrittura, sotto la guida di Alice, impareranno non solo le tecniche di scrittura, ma anche la libertà di esprimere le proprie emozioni e raccontarsi attraverso le parole.

Nei mesi di febbraio, marzo, aprile, Vito Baroncini condurrà i laboratori «Storie luminose» per le classi quarte e quinte della scuola primaria, raccontando la storia con l’uso di colori, sagome di cartone e lavagna luminosa.

Infine in primavera alcune classi terze di primaria parteciperanno a una gara di lettura a cura delle bibliotecarie della cooperativa «Il Mosaico», mentre le classi terze medie incontreranno la scrittrice Linda Traversi per dialogare sul suo romanzo La panchina delle cose difficili (Einaudi ragazzi), finalista del premio Bancarellino 2023.

Il progetto è realizzato in collaborazione con la cooperativa «Il Mosaico», l’associazione Muda e l’istituto comprensivo «Luigi Battaglia». Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca allo 0545 955675.