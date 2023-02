la serata di giochi da tavolo in biblioteca

Settimana intensa alla Trisi tra presentazioni di video, libri e un nuovo appuntamento con la Game Night, la serata di giochi da tavolo in biblioteca.

Mercoledì 8 febbraio alle 20.30 in sala Codazzi proiezione di “L’acqua non muore mai: cinque domande sull’Alzheimer e la memoria” di Barbara Roganti, realizzato da Filando la Rete- Open Group e Be Open con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission.

L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Lugo di Romagna. Il documentario, partendo da alcune frasi scritte da pazienti con diagnosi d’Alzheimer come quella che dà il titolo, percorre un viaggio fatto di incontri e piccoli cambiamenti quotidiani, per arrivare a scoprire che anche questa malattia può offrire un’opportunità di crescita, e che è possibile costruire protesi utili la memoria, affrontando il tema della vecchiaia lontano dai pregiudizi e dagli stereotipi.

La proiezione sarà preceduta dai saluti istituzionali e dall’intervento degli organizzatori: Anna Giulia Gallegati, assessora alla cultura; Lucia Poletti, assessora al Welfare; Carla Montanari, presidente dell’Associazione Alzheimer di Lugo; Barbara Roganti, regista del documentario; Franco Stefani, medico Geriatra Lugo; Maria Chiara Sbiroli, direttrice della Biblioteca Trisi.

L’incontro sarà accompagnato da un breve dibattito e i professionisti presenti risponderanno alle domande del pubblico

Giovedì 9 febbraio alle 17.30 presentazione del volume “Viaggio in una stanza” di Ivano Artioli, in collaborazione con ANPI

Sono racconti e novelle di vari autori, sui giorni più difficili della pandemia. Come resistemmo nelle nostre case, negli uffici, nelle redazioni dei giornali attraverso la voce diretta di chi lo ha vissuto. Voci femminili e maschili di professori, di direttori di biblioteche, capo redattori di quotidiani, autori noti e meno noti che hanno parlato della vita nelle nostre case-rifugio di Ferrara, Bologna, Ravenna, Milano, Firenze.

Gli autori: Nello Agusani, Ivano Artioli, Andrea Baravelli, Patrizia Bianchetti, Carlo Briganti, Guido Ceroni, Daniele Civolani, Massimo Cobianchi, Ivan Corbari, Antonio Alfredo Croci, Andrea Degidi, Carmelo Domini, Sergio Gnudi, Osiride Guerrini, Alessandro Luparini, Beppe Masetti, Sauro Mattarelli, Mauro Mazzotti, Laura Montanari, Olivio Romanini, Eugenio Spreafico, Bruna Tabarri, Maurizio Tarantino, Ottavio Terranova, Ebe Valmori, Danilo Varetto.

Venerdì 10 febbraio alle 20.30 una nuova Game Night! È la serata di giochi da tavolo in biblioteca.

Una serata di giochi per provare i migliori giochi da tavolo della Trisi o portandoli direttamente da casa e condividendoli con gli altri partecipanti. Adatto a tutte le età, a partire dagli 8 anni.

Ingresso libero, non è richiesta la prenotazione.

