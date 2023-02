Appuntamento il 9 febbraio con “La musica è il profumo dell’universo”

“La musica è il profumo dell’universo” è il titolo del concerto in programma giovedì, 9 febbraio, alle 20.45 all’auditorium di San Romualdo – Sacrario dei Caduti, in via Baccarini 46, dedicato al ricordo della Repubblica Romana nel 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, promosso da Comune di Ravenna, Fondazione Ravenna Risorgimento e Fondazione Ravenna Manifestazioni con il patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni del 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini.

Il titolo è una citazione di Mazzini stesso, tratta dal pamphlet “Filosofia della Musica”, pubblicato nel 1836 all’interno della rivista “L’Italiano”.

Anna Armenante al flauto traverso (Amédée Couesnon, Château-Thierry, Parigi, secolo XIX) e Marco Battaglia alla chitarra (Gennaro Fabricatore, Napoli 1811, appartenuta a Giuseppe Mazzini – collezione privata del musicista) eseguiranno musiche di autori citati nell’epistolario di Mazzini e nella “Filosofia della musica”: Niccolo Paganini (dai 43 Ghiribizzi M.S. 37), Mauro Giuliani (Serenata op. 127), Luigi Moretti (dalla Sonata op. 2), Gioachino Rossini (“Ecco ridente in cielo”, “Una voce poco fa” e Cavatine dal “Barbiere di Siviglia”), Francesco Molino (Primo Notturno op. 37) e Caspar Joseph Mertz (“Opern-Revue” op. 8 n. 29 e Fantasia su temi della “Traviata” di Giuseppe Verdi). Ingresso a offerta libera, incasso in beneficenza.