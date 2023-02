una rassegna di «musica e parole, per arricchire e rinfrancare lo spirito

Si conclude domenica 12 febbraio con il terzo appuntamento la XXIII edizione di “Spirito e materia”.

Alle 15 a Palazzo Vecchio, Valda Miani si soffermerà sulla fisiognomica e spiegherà come leggere il viso secondo un’antica arte del pensiero cinese. Per l’intrattenimento musicale verrà invece proposto un viaggio nella canzone d’autore italiana e straniera, dagli Eagles a Vasco Rossi, con John Calzolari e Stefano Capucci.

“Spirito e materia” è una rassegna di «musica e parole, per arricchire e rinfrancare lo spirito e per conoscere qualcosa in più anche sulla materia» promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.

Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.

Ingresso a offerta libera.

Informazioni:

proloco.bagnacavallo@gmail.com

0545 62040

www.prolocobagnacavallo.it