Da ieri, giovedì 9 febbraio, nuovo appuntamento in via Zirardini con la mostra dedicata al progetto Danza e danze a Ravenna in concomitanza con la Stagione di Danza curata da Ravenna Manifestazioni.

Con la rassegna si vuole rendere omaggio alla passione che la città manifesta verso la danza, dalla classica alla contemporanea, passando per l’intramontabile liscio.

Le foto sono state realizzate nel 2021 con il progetto a cura dell’associazione Avvertenze Generali, da un’idea di Vittoria Cappelli e Monica Ratti, con il sostegno del Comune e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

I luoghi più suggestivi di Ravenna sono diventati location delle performance di ben diciassette scuole di danza coinvolte, grazie alla preziosa collaborazione degli enti che hanno gentilmente concesso il loro spazi.

Accanto alle scuole di danza hanno partecipato al progetto professionisti di grande talento che hanno impreziosito le immagini con interpretazioni appassionate.

Queste immagini sono solo una parte di quanto è stato prodotto, l’intero progetto sarà visibile durante il mese di febbraio sui social di Ravenna Tourism.

I PROTAGONISTI

Le scuole

Cecchetti Academy SSD – Dance Planet – Dance Studio a.s.d. – Focus Danza (Move-it Club a.s.d.) – Habanera Social Club – La Soffitta centro Danza a.s.d. – Lo Zodiaco a.s.d. – Nefer a.s.d. – Ravenna Ballet Studio a.s.d. – Scuola di ballo Malpassi – Sporting Club – Tango Popular DLF – The Den – La Tana degli artisti diretta – Uno Tango a.s.d. – You and Me Danza Sportiva a.s.d.

I danzatori professionisti

Serena Sèsè Ballarin – Elisa Billini – Marta Castelletta – Laura Collavizza e Kazuki Sugawara – Cinzia Di Pizio – Matteo Fiorani – Francesco Giammattei – Linda Giubelli – Denis Guerrini – Nnamdi Nwagwu

I coreografi

Sara Buratti – Ermanno Sbezzo – Nicola Marino Nimadancegroup e Rocco Suma – Voce narrante e interpretazione, Cristiano Caldironi

Musica

Al piano il maestro Marco Santià che ha eseguito alcune delle musiche della colonna sonora

Produzione

progetto di: Monica Ratti e Vittoria Cappelli

produzione di: associazione Avvertenze Generali

con il sostegno del: Comune di Ravenna

con il contributo: della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

riprese a cura di: Viktory Media

regia di: Valerio Polverari

direttore della Fotografia: Marko Carbone

testi a cura di: Angela Izzo

direzione organizzazione, coordinamento e comunicazione: Angela Testa

assistente di produzione: Giulia Volta

supervisione al progetto: Emanuele Ladovaz, Presidente Associazione Avvertenze Generali

Si ringraziano: Archidiocesi di Ravenna e Cervia, Direzione Ragionale Musei Emilia – Romagna,

Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Ravenna Antica, Istituzione Museo d’Arte della città di Ravenna, Istituzione biblioteca Classense.