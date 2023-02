Sono in programma domenica 12 e giovedì 16 febbraio sempre alle 17

Gli spettacoli per le famiglie e per le scuole, contenuti all’interno del “La stagione dei teatri” ed in programma al teatro Rasi di Ravenna, proseguono, con due appuntamenti all’insegna del Carnevale. Il prossimo evento in calendario, dal titolo “Pinocchio in 7T”, è in programma per la giornata di domani, domenica 12 febbraio, alle 17, ed è consigliato a bambine e a bambini a partire dai cinque anni, che potranno recarsi a teatro mascherati, e a cui “Altrobar”, il bar interno gestito dalla cooperativa “Villaggio globale”, offrirà la merenda.

Lo spettacolo, il cui significato è “Pinocchio in 7 teatrini” ed è prodotto da “Drammatico vegetale/Ravenna teatro”, ha come protagonista un personaggio che salta da un teatro all’altro senza soluzione di continuità ed insegue la sua storia che lo porterà, ineluttabilmente, alla trasformazione finale in bambino. Nel suo viaggio, Pinocchio attraversa anche le differenti tecniche del teatro di figura, ed è qui che, Drammatico Vegetale, opera la propria riflessione sulle forme di questo teatro, in dialogo con la tradizione. In scena Pietro Fenati ed Elvira Mascanzoni; Jenny Burnazzi, al violoncello; Andrea Carella, alla chitarra classica; Alessandro Bonoli, alle luci e all’audio; e Pietro Fenati, alla regia.

Giovedì 16 febbraio, invece, sempre al teatro Rasi di Ravenna e sempre alle 17, è in calendario “Melusina (di fate e di streghe)”, spettacolo in collaborazione con “Sciroppo di teatro di ‘Ater fondazione'”, coi piccoli spettatori, essendo l’età consigliata dai sei anni in su, che verranno catapultati in uno strano sottosuolo le cui pareti sono fatte di fili di lana. Una sorta di antro boschivo, in cui i protagonisti e gli oggetti delle fiabe riposano per rianimarsi ogni volta che, nel mondo di sopra, diventa necessaria la loro presenza.

Intitolato alla fata metà donna metà serpente, lo spettacolo prende forma intorno a due ibride figure femminili, tra l’umano e l’animale, che abitano questo sottosuolo e che ne alimentano le trame. Sferruzzando e dialogando con un linguaggio antico e desueto, evocano figure femminili di vecchie fiabe, ossia Cenerentola, Vassilissa, la Tredicesima fata, e la regina Cattiva, che emergono dal loro intreccio sotto una luce insolita, capace di rivelare, in virtù di una ciclica fonte generatrice, che il bene e il male, la nascita e la morte non sono poi così nettamente separati.

L’elenco completo degli appuntamenti de “La stagione dei teatri” è consultabile sul sito web www.ravennateatro.com/wp-content/uploads/2022/09/Scuole-e-Famiglie-PROGRAMMA-22-23.pdf

La rassegna 2022/2023 conta, in totale, ventidue spettacoli, portati in scena da compagnie che provengono da tutt’Italia e che hanno partecipato a festival internazionali. Da un lato, l’organizzazione si rivolge ai ragazzi e alle ragazze delle scuole, dal nido agli istituti secondari di primo grado, accompagnati dai loro insegnanti; mentre, dall’altro, è diretta alle famiglie che intendono usufruire del potere immaginifico del teatro per donare ai bambini e alle bambine nuovi strumenti di lettura del presente. La rassegna, che oltre al teatro Rasi di Ravenna prevede spettacoli anche al teatro Socjale di Piangipane, è realizzata in collaborazione tra “Drammatico vegetale/Ravenna Teatro”, che ne cura la direzione artistica, ed “Accademia perduta/Romagna teatri”, e con “Sciroppo di teatro-‘Ater fondazione’, “Assitej Italia”, e “Small size network”; e col supporto del ministero della cultura, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ravenna, di Coop alleanza 3.0, della “Fondazione del monte di Bologna e di Ravenna”, di “Assicoop Unipol sai”, di “Reclam”, di “Apt Emilia-Romagna”, e di “Bcc ravennate, forlivese e imolese”.

Per quanto riguarda gli orari, gli uffici di “Ravenna teatro” sono aperti dal lunedì al venerdì compresi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, ed è possibile contattarli telefonando allo 0544 36239.

Per quanto concerne i prezzi dei biglietti, validi per un ingresso unico ed in vendita sul sito web www.ravennateatro.com, tramite prevendita telefonica con Satispay, telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, al 333 7605760, o nella biglietteria del teatro Rasi di Ravenna, aperta il giovedì dalle 16 alle 18, e da un’ora prima dell’ora di inizio dello spettacolo nei luoghi sede dello show, per le famiglie costano 5€. Per prenotare i ticket, invece, è necessario telefonare, dal lunedì al venerdì compresi, dalle 10 alle 17, al 333 7605760.

Infine, per le scuole, il biglietto di ingresso agli spettacoli costa 5€; mentre, per gli insegnanti e per gli accompagnatori, il ticket è gratuito. Per prenotare esclusivamente per via telefonica, è necessario telefonare, dal martedì al giovedì compresi, dalle 9.30 alle 12 (il mercoledì anche dalle 15 alle 18), allo 0544 30227. Il modulo per la conferma della prenotazione, invece, deve essere scaricato dal sito web www.ravennateatro.com e, successivamente, inviato tramite mail, entro tre giorni, all’indirizzo ragazziateatro@ravennateatro.com. Il pagamento va effettuato con bonifico bancario, inviando la ricevuta tramite mail una settimana prima dello spettacolo. Le disdette, per concludere, vanno comunicate sia telefonicamente, sia tramite mail venti giorni prima dello show, con la mancata comunicazione, escluse cause di forza maggiore, che comporta il pagamento di una penale pari a 3€ per ogni prenotato.