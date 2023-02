Sabato, al teatro Masini di Faenza, lotte e conquiste dell’altra metà del cielo

Nella giornata di oggi, martedì 14, la Sala Bigari del Comune di Faenza ha ospitato la conferenza stampa per presentare l’appuntamento in programma sabato 18 febbraio al teatro Masini dal titolo ‘Riflessioni… il ruolo della donna dagli anni ’60 ad oggi’, evento organizzata da ANLA-onlus, FIDAPA Marradi e patrocinato dal Comune di Faenza, per approfondire il ruolo della figura femminile nella famiglia e negli ambiti pubblici e come questa si sia modificata nel nostro Paese a distanza di 60 anni.

Sabato 18 febbraio, il palcoscenico del teatro comunale Masini di Faenza, dalle 9, ospiterà interventi e testimonianze che faranno ripercorrere ai partecipanti le tappe fondamentali lungo le quali la donna è stata protagonista per conquistare i propri diritti: dalle piazze degli anni ’70 nelle quali le donne rivendicavano diritti personali quali il divorzio e l’aborto, ai momenti di grande tensione sul fondamentale tema della difesa del posto di lavoro per la figura femminile sempre più a rischio rispetto ai colleghi uomini; step fondamentali per poi arrivare alle manifestazioni degli anni ’90 per la rivendicazione dell’uguaglianza dei diritti di genere.

Sabato, dopo i saluti istituzionali da parte del vice presidente della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo, del sindaco Massimo Isola , dell’assessora alle Pari opportunità, Milena Barzaglia, di Francesca Goni, Fiduciaria ANLA e di Edoardo Patriarca, presidente nazionale ANLA, sono attesi interventi e testimonianze di Emanuela Bacchilega (componente del CdA de LA BCC e rappresentante per le parità di genere in azienda), Diva Cellini (cuoca e pranoterapeuta), Alice Cesarini (scrittrice), gli studenti del Liceo Ballardini e Strocchi, Valeria Grasso (imprenditrice), Nicoletta Tozzi, Carla Angelucci (il maggiore pilota dell’aeronautica), Morena Plazzi (Pm della Procura di Bologna), Alba Pellegrini (medico chirurgo) e Irene Priolo (vice presidente della Regione Emilia Romagna). Nel corso della mattinata verranno portati contributi video ed è previsto un breve momento con la compagnia teatrale della Filodrammatica Berton. Condurrà la giornata la giornalista Elena Grazini.