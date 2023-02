Definita dalla critica “commedia del surreale o del sogno” perché basata sulla credulità, sull’ignoranza, sulle superstizioni e credenze popolari

Domenica 19 febbraio al Teatro Rasi di Ravenna (via di Roma, 39), alle ore 15.30 il Gruppo Teatrale Il Passaggio di Ravenna sarà in scena con la Commedia: Non ti pago di Eduardo De Filippo, regia e adattamento musicale di Fausto Pollio.

Scritta nel 1940, la commedia è stata inserita nella raccolta Cantata dei giorni pari (Einaudi, 1959) e definita dalla critica teatrale ‘commedia del surreale o del sogno’ perché basata sulla credulità, sull’ignoranza, sulle superstizioni e credenze popolari. Il protagonista, Ferdinando Quagliuolo, che ha ereditato dal padre la gestione di una ricevitoria del lotto, è anche un appassionato giocatore, ma è sfortunato … al contrario del suo impiegato Mario Bertolini che, interpretando i sogni, riesce a vincere ogni settimana. Un giorno, addirittura, vince una grossa somma grazie ai numeri suggeritigli in sogno dal defunto padre di Don Ferdinando. Indispettito dall’ennesimo colpo di fortuna del suo dipendente, Quagliuolo si rifiuta di pagargli la vincita e trattiene il biglietto, sostenendo che quella fortuna spetta a lui e che il defunto ha commesso un ‘errore di persona’.

Da questo colpo di teatro ha inizio l’avventura psicologica, soggettiva e corale, del ‘sogno conteso’, che tutti i personaggi, non solo il protagonista, vivranno come un fatto reale. Il risultato è una commedia brillante che resiste al trascorrere del tempo e ai mutamenti di costume: la vicenda particolare del protagonista, con i suoi lati estremi, non rappresenta soltanto un frammento della vita di Napoli, in un periodo determinato della sua storia, ma simboleggia anche il perenne inseguimento, da parte dell’uomo, dei propri fantasmi, a qualunque costo!

