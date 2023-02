Ci sono nomi noti del teatro, del cinema, della musica e della danza

Questa mattina la sindaca Eleonora Proni ha visitato insieme all’autore la mostra fotografica “Spettacolosi” di Paolo Ruffini, ospitata presso la Sala di Palazzo Vecchio di Bagnacavallo fino a domenica 19 febbraio.

Il bagnacavallese Ruffini, classe 1940, ha raccontato storie e retroscena riguardanti le sue fotografie in mostra, che ritraggono numerosi personaggi del mondo dello spettacolo che dagli anni Settanta sono passati da Bagnacavallo, dal Teatro Goldoni, dalle piazze o da altri luoghi della città. Ci sono nomi noti del teatro, del cinema, della musica e della danza, da Lindsay Kemp a Gianni Morandi, da Ivano Marescotti a Paolo Rossi, da Lucio Dalla a Riccardo Muti.

Le foto, quasi tutte autografate dai personaggi ritratti, sono soltanto una piccola parte del grande patrimonio fotografico costruito nel corso dei decenni da Ruffini, il quale intende la fotografia innanzitutto come documento della storia e della memoria piuttosto che come espressione estetica. La sindaca Proni si è complimentata con il fotografo per il prezioso lavoro da lui fatto per Bagnacavallo e ha sottolineato che il Comune è molto interessato alla fotografia sotto i più diversi aspetti, come dimostra il progetto Fototec@ gestito dall’Archivio storico comunale, che vede lo stesso Ruffini tra i protagonisti.

La mostra resterà aperta sabato 18 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e domenica 19 dalle 10 alle 12. Ingresso libero.

L’esposizione rientra nell’ambito della rassegna CuCù (curiosità culturali), ideata e organizzata dall’associazione culturale Controsenso con il patrocinio del Comune; associazioni partner: Amici di Neresheim, Associazione Comunicando, Associazione musicale Doremi, Avis, Circolo Arci Casablanca. La direzione artistica è di Michele Antonellini.

Info:

info@controsensobagnacavallo.it