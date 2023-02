L’iniziativa si terrà domenica 19 febbraio alle 17 presso il Circolo Arci Casablanca

Il Consiglio di zona e il Circolo Arci Casablanca di Villanova di Bagnacavallo organizzano in collaborazione con l’Amministrazione comunale un incontro dal titolo “Il mercenario John Hawkwood in Romagna e in Italia”.

L’iniziativa si terrà domenica 19 febbraio alle 17 presso il Circolo Arci Casablanca, in via della Chiesa 10 a Villanova.

«John Hawkwood (Giovanni Acuto in italiano) – spiegano dal Circolo Casablanca – era uno degli uomini più ricchi dell’Italia del 1300 in forza delle guerre a servizio dei potenti del suo tempo. Per pagargli un debito, maturato con i servigi mercenari offerti, il pontefice Gregorio XI gli assegnò i territori di Cotignola, Bagnacavallo e forse Conselice, e in queste cittadine il capitano di ventura abitò con la famiglia per certo periodo di tempo. Per valorizzare questi possedimenti, si ritiene che abbia fatto costruire una strada, con edifici militari per sorvegliarla, che dal centro di Villanova va verso la linea di costa: la via Aguta.»

Racconteranno le gesta di Acuto in Romagna due professori, specialisti di storia medievale, Leardo Mascanzoni dell’Università di Bologna e Giorgio Godi dei Licei di Camerino. Verrà consegnato agli intervenuti residenti in via Aguta un omaggio-ricordo: una riproduzione del celebre affresco raffigurante Ioannes Acutus che il grande pittore e mosaicista Paolo Uccello eseguì nel 1436 e che si trova nella Cattedrale di Santa Maria in Fiore a Firenze.

«Sarà inoltre l’occasione – anticipano ancora dal Circolo Casablanca – per festeggiare il 750° compleanno del paese, perché Villanova di Bagnacavallo, dai documenti finora ritrovati, risulta esistere fin dal 16 dicembre 1272 e infine un brindisi suggellerà un nuovo patto di cittadinanza tra villanovesi vecchi e nuovi per gli anni a venire.»

Informazioni:

340 0740642 (Circolo Arci Casablanca)