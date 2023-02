Il 21 febbraio Francesco Pertegato presenta «I Calcagnini in Romagna (1465-1901)»

Il 28 febbraio ospite Algide Vandini con il romanzo storico «La spada tra le spine»

Al centro culturale «Il Granaio» di Fusignano, in piazza Corelli 16, sono in arrivo due «martedì con la storia e gli autori», appuntamenti letterari pensati per chi ama viaggiare nel tempo grazie alla lettura.

Martedì 21 febbraio alle 20.30 sarà ospite Francesco Pertegato che presenterà il suo libro I Calcagnini in Romagna (1465-1901), un prototipo di dinastia feudale (Longo editore, Ravenna 2021). I Calcagnini sono un astro di prima grandezza nella costellazione di potentati locali gravitanti intorno al ducato ferrarese, dislocati tra Ferrara, Ravenna, Rovigo, Modena e Reggio, ai quali i duchi estensi conferivano legittimità di potere in cambio della fedeltà. Sono altresì uno specchio della società feudale fondata sul rapporto tripolare tra la Chiesa e il feudatario, detentori dei privilegi, e le comunità locali. La singolare longevità del casato è frutto delle accorte relazioni interparentali e di una politica delle alleanze flessibile quanto basta per transitare, senza traumi, al diretto dominio pontificio su uno dei feudi conseguente la devoluzione di Ferrara. Saranno i governi della breve parentesi napoleonica a spazzare via feudi e titolo nobiliare dando inizio alla stagione borghese che, nel corso dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento, vede i Calcagnini ridotti al rango di semplici possidenti, confrontarsi sia coi mutamenti sociali introdotti dalle organizzazioni d’ispirazione socialista, sia col nuovo assetto agrario e le innovazioni colturali e meccaniche, che precedono il loro tormentato declino economico.

Secondo appuntamento martedì 28 febbraio, sempre alle 20.30, con Agide Vandini, che porterà al Granaio il romanzo storico La spada tra le spine (L’Irôla edizioni, 2022). Dopo i primi moti carbonari, Tiberio, giovane medico e patriota, è costretto a rifugiarsi nella boscaglia a ridosso della foce del fiume Santerno. Lì conosce la bella e coraggiosa Barbara, infermiera e sorella di Riccardo, valoroso patriota che si è eroicamente battuto per la rivoluzione napoletana dell’anno prima. Tiberio e Barbara, ardenti di amor patrio, vivono con passione il loro sogno, in un ambiente in parte ancora selvaggio e palustre, a contatto con briganti, contadini, singolari personaggi ai margini della civiltà, talvolta vessati da soprusi e ingiustizie, eppure capaci, all’occorrenza, della più generosa solidarietà umana.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero. Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio cultura al numero 0545 955665, mail cultura@comune.fusignano.ra.it.