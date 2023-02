Il libro, che ripercorre la vita del giornale studentesco di fine anni Sessanta, verrà introdotto al pubblico nella sala polivalente del centro sociale “Il tondo” di Lugo, dalle 15.30 alle 17

Nella giornata di dopodomani, sabato 18 febbraio, nella sala polivalente del centro sociale “Il tondo” di Lugo, dalle 15.30 alle 17, verrà presentato il libro dal titolo “Alla rovescia! Periodico di G.S. a Lugo (1967-69)”, uscito alla fine dell’anno scorso nell’editrice “Il nuovo diario Messaggero”.

Questo libro, come recita il sottotitolo del volume, “uno stile di vita e un’amicizia che attraversano due secoli e un millennio”, è stato scritto da quindici “ragazzi” di allora, che hanno frequentato “Gioventù studentesca” alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, a Lugo. Alcuni tra questi “giovani di allora” hanno vissuto esperienze e avventure che li hanno fatti conoscere a livello locale, ma non solo. Paolo Galletti, deputato al Parlamento; Guido Marzari, allenatore di scherma oro olimpico ad Atlanta; don Beppe Tagariello, oggi figura carismatica dell’oratorio di San Giacomo, a Imola; don Leo Commissari, poi missionario in Brasile assassinato nella sua favela; e Cassiano Tabanelli e Katia Sgalaberna, da sempre in prima linea nelle opere sociali del mondo cattolico, insieme ai loro assistenti di allora. “Alla rovescia!”, invece, era un giornale quindicinale che si distribuiva in modo semi clandestino, nelle scuole superiori, durante l’intervallo, nascosto sotto il grembiule.

Il volume, realizzato grazie al sostegno della “BCC ravennate, forlivese e imolese” e della “Fondazione cassa di risparmio di Imola”, è in vendita in libreria, nelle edicole e online, sul sito web sia de “Il nuovo diario Messaggero” che delle principali librerie.