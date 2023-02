istituita dall’Unesco nel 1999, con l’obiettivo di difendere e preservare le diversità linguistiche

Martedì 21 febbraio si celebra la Giornata internazionale della Lingua Madre istituita dall’Unesco nel 1999, con l’obiettivo di difendere e preservare le diversità linguistiche. Per l’occasione la biblioteca Trisi accoglie un’iniziativa per bambini da 4 a 6 anni, realizzata in collaborazione con i Volontari Nati per Leggere e Mamma Lingua di Lugo e con l’associazione Fatabutega di Ravenna.

Appuntamento alle 17 in sala Codazzi dove il piccolo Bruco mai sazio di Eric Carle, un albo illustrato conosciuto da tutti i bambini, verrà letto in cinese, francese, italiano e spagnolo dai Volontari Nati per Leggere e Mammalingua di Lugo.

A seguire un laboratorio creativo a cura dell’associazione Fatabutega di Ravenna.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto La Mappa e il Tesoro: letture dei grandi ai bambini e alle bambine, percorsi per leggere in famiglia dell’Associazione Fatabutega di Ravenna, di cui la Biblioteca Trisi è partner insieme alle biblioteche Classense di Ravenna e Manfrediana di Faenza, e verrà proposta, nello stesso giorno e orario, anche a Faenza e Ravenna.

Ma fino al 31 marzo in biblioteca si può provare un’esperienza veramente originale e che offre nuovi stimoli ai giovani lettori. Si possono ascoltare storie provenienti da tutto il mondo attraverso il dal JukeBoox, un jukebox cui sono state sostituite le canzoni con brani da ascoltare tratti da albi illustrati, racconti, fiabe e romanzi, in italiano e altre lingue. È un progetto dell’Associazione Tararì tararera di Cento (FE) e prende spunto dall’installazione del prof. Mauro Cappotto, il quale per primo ha avuto l’idea di trasformare un vecchio jukebox degli anni ’90, sostituendo le canzoni con brani tratti da poesie

Mercoledì 22 febbraio alle 17.30 in sala Codazzi, il gruppo di Lettura “Libriamoci” propone l’appuntamento del mese con la lettura condivisa del libro “Le città invisibili” di Italo Calvino

Il Gruppo di lettura si è costituito nell’aprile del 2013 ed è formato da lettori adulti disponibili a condividere esperienze di lettura; ci si ritrova per parlare e discutere dei libri che si è letto mettendo in comune difficoltà e piaceri della lettura. Da quest’anno anche il Gruppo di Lettura ha aderito al Patto provinciale per la lettura sottoscritto dai sindaci dei Comuni della Provincia di Ravenna, uno strumento promosso dal Cepell – centro per il libro e la lettura – per lo sviluppo di reti territoriali di promozione della lettura che coinvolge soggetti pubblici e privati.