La 25enne sarà in scena alle Terme di Caracalla a Roma

C’è anche la ravennate Camilla Berardi tra i 10 performers scelti per “Lessico Animale. Mysterion” di Yuval Avital, a cura del filologo, curatore e direttore artistico Cristiano Leone.

L’allestimento si svolgerà nei sotterranei delle Terme di Caracalla dal 21 al 26 febbraio 2023, con tre giorni di lavoro a porte chiuse nel mitreo che precederanno la performance pubblica del 25 e 26 febbraio. Ideata dal poliedrico artista Avital, la performance è il secondo capitolo del lavoro che ha avuto un preludio per Reggio Parma Festival dal titolo di Lessico Animale. Prologo esposto in forma di mostra presso l’APE Parma Museo sempre a cura di Cristiano Leone.

Questa nuova versione è orientata verso l’indagine delle simbologie del mito di Mitra e sarà accompagnata da una mostra sul lavoro dell’artista. La produzione è di Cristiano Leone (CLproductions) in collaborazione con la Fondazione Teatro Due di Parma e Reggio Parma Festival.

Dopo essere stata in scena la scorsa estate nel Paradiso di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, la 25enne è stata scelta per il secondo capitolo della performance grazie all’incontro con Avital e Leone, avvenuto durante il percorso di Alta Formazione per il Teatro “Casa degli Artisti” della Fondazione Teatro Due di Parma al quale Berardi era stata ammessa nel novembre 2021 e che le ha permesso di entrare in contatto con artisti di rilevanza nazionale e internazionale tra cui Gábor Máté e Tamara Török (Teatro Katona, Budapest), Florian Borchmeyer (Teatro Schaubühne, Berlino), Massimiliano Farau, Joana Estebanell Milian e per l’appunto Leone e Avital.

Quest’ultimo, essendo stato scelto come artista dell’anno per Reggio Parma Festival 2022, ha quindi condotto il primo laboratorio/performance con la classe di Teatro Due da cui ha poi selezionato gli artisti che avrebbero composto il cast della nuova performance: “Lavorare con Yuval è stata l’esperienza più difficile e gratificante che io abbia vissuto finora; ci ha trattati sin da subito come artisti a suo pari chiedendoci di stare oltre il nostro limite personale ma rispettando sempre il nostro libero arbitrio. ‘Lessico Animale. Prologo’ è stato un viaggio dentro noi stessi alla riscoperta di quell’animale che ci abita, del ‘corpo rettile’ che tramandiamo nei secoli. Lavorare di nuovo con Yuval è per me un grande privilegio e una responsabilità”.

Camilla Berardi (Foto di Bianca Venturelli)

Camilla nasce nel 1997 a Ravenna.

Formazione per il Teatro ‘Casa degli Artisti’ della Fondazione Teatro Due di Parma sotto la direzione di Paola Donati. Dal 2020 collabora con Teatro delle Albe in qualità di attrice per diverse produzioni tra cui Salmagundi. Una favola patriottica, verso Paradiso, fedeli d’Amore (film) e Paradiso. Chiamata Pubblica per la ‘Divina Commedia’ di Dante Alighieri in cui ricopre il ruolo di Piccarda Donati. Tra il 2021 e il 2023 è protagonista di Il Migliore dei Mondi (Elsinor Centro di Produzione Teatrale) di Magdalena Barile per la regia di Michele Di Giacomo, e di diversi spettacoli prodotti dall’Orchestra Corelli sotto la Dir. Artistica del M° Jacopo Rivani tra cui Il gatto nero di Edgar Allan Poe, in scena nella stagione notte del Teatro Sociale di Como AsLiCo 22/23. Dal 2022 collabora con il Teatro delle Albe oltre che come attrice anche come guida dei laboratori teatrali per adolescenti della non-scuola. Nel 2020 fonda il collettivo Spazio A molto attivo nel panorama ravennate sia per l’organizzazione della rassegna teatrale Ra-Dici (Classe, Ra) patrocinata dal Comune di Ravenna, oggi alla seconda edizione che come giovane realtà produttiva- andrà in scena il prossimo 20 aprile al Teatro Socjale di Piangipane lo spettacolo Im Labyrinth ispirato al mito di Arianna e il Minotauro.