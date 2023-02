I “Mimi della Lirica” protagonisti domenica 26 febbraio alle 15.30

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della lirica: Domenica 26 febbraio al Teatro Rasi di Ravenna (via di Roma, 39) alle ore 15.30 andrà in scena Madama Butterfly, celeberrima opera di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica.

A proporla saranno i “Mimi della Lirica”, compagnia teatrale con esperienza ultratrentennale, specializzata nella rappresentazione di opere in playback. Le voci saranno quelle indimenticabili di Renata Tebaldi, Carlo Bergonzi e di altri noti cantanti lirici, accompagnate dalla musica dell’orchestra e coro dell’Accademia di S. Cecilia di Roma diretta da Tullio Serafin.

Trama dell’opera: La storia ha inizio a Nagasaki, agli inizi del ‘900, dove il tenente di marina americano Pinkerton sposa Cio-Cio-San, una geisha quindicenne addestrata alla conversazione, alla danza e alla musica che dopo le nozze si farà chiamare Madama Butterfly. La vicenda ha al centro due vite e due obiettivi diversi: da un lato la giovane geisha e dall’altro Pinkerton. L’ufficiale è guidato da spirito d’avventura e dalla vanità e non attribuisce alcuna importanza all’unione a differenza della sposa che è realmente innamorata dell’uomo e crede nel loro matrimonio. Il soggetto dell’opera affronta gli sconvolgimenti morali dell’epoca causati dal colonialismo e questo si manifesta non solo nel diritto dell’americano a un matrimonio temporaneo (Goro: “Butterfly costa solo 100 yen”), ma anche nel fatto che Pinkerton finisce per strappare a Butterfly il figlio con una scioccante autoevidenza. La critica di Puccini è evidente, perché per tutta l’opera la simpatia dell’ascoltatore appartiene alla donna giapponese.

Una storia che emoziona sempre chi si avvicina a questi personaggi, sia che si tratti della prima volta, sia chi rimane legato al fascino esotico e al potenziale espressivo della geisha sedotta e abbandonata.

Costo biglietto: intero € 9,00; ridotto € 8,00; soci Capit € 7,00.

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro la domenica un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, oppure online sul sito www.vivaticket.it

L’evento rientra nella rassegna promossa da Capit Ravenna in collaborazione con il Comune di Ravenna -Assessorato alla Cultura e l’adesione della BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese.

Informazioni: Capit Ravenna tel. 0544 591715 dal lunedì al venerdì h. 9.00/12.30 info@capitra.it