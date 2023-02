I prossimi titoli del “Ciclo Prospettiva Iran” verranno comunicati a breve

Martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo è in programma per la stagione Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo il primo appuntamento del “Ciclo Prospettiva Iran” con il film “Gli orsi non esistono” di Jafar Panahi, premio speciale della giuria all’ultima Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia.

“Gli orsi non esistono” si concentra sulla figura di Panahi che, in un piccolo villaggio vicino al confine con la Turchia, dirige a distanza un documentario su una coppia che vuole fuggire dall’Iran con passaporti falsi e allo stesso tempo è vittima indiretta di un conflitto che cresce e sfocia in un processo organizzato dall’intera comunità, quando diversi cittadini chiedono al regista di consegnare una foto in cui comparirebbe una coppia che sta avendo un corteggiamento illecito. Attraverso queste due trame parallele Panahi propone una riflessione tra le differenze e le somiglianze tra la vita nell’Iran cosmopolita e rurale tracciando un’analogia tra la persecuzione politica di cui è vittima a Teheran e il processo pubblico a cui è sottoposto nel villaggio. La pellicola è un ritratto delle paure affrontate dai cittadini del suo paese che sono anche le sue. Gli orsi sono usati come metafora della paura dell’immigrazione forzata, dei criminali e dell’ arresto.

Jafar Panahi nel 2010 aveva subito una condanna che prevedeva per venti anni l’impossibilità di girare film, espatriare ed avere contatti con i media. A luglio 2022 essendosi recato alla Procura di Teheran per avere informazioni su un altro regista detenuto, è stato arrestato e condannato a sei anni di reclusione. Recentemente è stato rilasciato su cauzione in attesa di processo.

«Proiettare “Gli orsi non esistono” non significa solo mettere in risalto la complicata situazione iraniana in atto da settembre dello scorso anno – spiegano dal Cinecircolo Fuoriquadro, che cura la stagione di cinema per il Comune di Bagnacavallo – ma offrire allo spettatore la visione di magnifiche pellicole di alcuni registi perseguitati dal regime iraniano che solo grazie al loro coraggio e all’amore per il cinema riescono a realizzarle per noi spettatori tra pericoli vari. La visione di questi film è un atto di riconoscenza verso questi coraggiosi registi.»

Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta). Le proiezioni hanno inizio alle 21. Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

