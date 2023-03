Pochi biglietti ancora disponibili

Martedì 7 marzo alle 21 nella Sala Corelli del Teatro Alighieri torna il Concerto per la Festa della Donna organizzato da Emilia Romagna Concerti e dal Comune di Ravenna nell’ambito della stagione “Capire la Musica”.

Quest’anno la serata sarà affidata a una giovanissima pianista di 17 anni, Carlotta Maestrini, allieva dei celebri pianisti Donatella Sollima e Andrea Lucchesini.

In programma il Tema con Variazioni Opera 1 di Schumann, la Ballata n.3 op. 47 di Chopin, la Ballata n. 2 di Liszt e la Sonata n. 18 in mi bemolle maggiore di Beethoven.

Carlotta, che si è già esibita a Ravenna nell’ambito del Ravenna Festival 2022, viene da una famiglia di artisti: suo nonno, Carlo Maestrini, era un famoso regista di Opera e anche suo padre, Pierfrancesco Maestrini, è molto attivo nei maggiori teatri del mondo.

Come sempre il Concerto per la Festa della donna sarà anche un momento identitario e importante per tutte le donne, presenti in rappresentanza di tutti, anche attraverso le Associazioni Linea Rosa, Fidapa e Soroptimist.

Saranno molte poi le figure femminili in rappresentanza delle libere professioni, dello Stato, delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale.

A tutte verrà consegnato un omaggio simbolico messo a disposizione dalle Farmacie Comunali di Ravenna.

Il concerto è reso possibile dai contributi del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna – Assessorato alla cultura, Eni – Main Sponsor, CIDIM, Olympia di navigazione, Coop.

I pochi biglietti ancora disponibili sono in vendita nella Biglietteria del Teatro Alighieri – Tel. 0544 249244, Online su Vivaticket e su www.teatroalighieri.org.

Il costo dei biglietti è Intero euro 10, Ridotto euro 7, Giovani euro 5