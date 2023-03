Si apre così la rassegna “La musica che sale”

Prendi uno sciamano del violoncello come Giovanni Sollima, una formazione come l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e… aggiungi il sale: una ricetta sicura per un’imperdibile serata di musica, quella di venerdì 3 marzo, alle 20, alla Darsena del Sale di Cervia. Il concerto apre la rassegna La musica che sale, promossa dal Comune di Cervia in collaborazione con la Fondazione Orchestra Cherubini e Darsena del Sale – Fonoprint nel solco del dialogo con Ravenna Festival che ha già caratterizzato la programmazione estiva. La Cherubini, che del Festival è orchestra residente, è protagonista del ciclo di tre concerti primaverili al fianco di solisti eccellenti. Il primo di questi, Giovanni Sollima, è al violoncello e alla direzione per il Concerto in do maggiore di Haydn incastonato fra due proprie composizioni – The N-Ice Cello Concerto e When We Were Trees. La prima è stata concepita per un violoncello di ghiaccio ma in questo caso sarà eseguito su un altrettanto inusuale violoncello di cartone, mentre il secondo brano, fra richiami vivaldiani e risonanze di foreste, ci ricorda che il violoncello era un tempo un albero (in questo caso Ilario Fantoni della Cherubini è il secondo violoncello solista). Biglietti 15 Euro per singolo concerto disponibili presso la Biglietteria del Teatro Alighieri, online su orchestracherubini.it e presso lo IAT di Cervia (0544 974400); per i residenti nel Comune di Cervia, un biglietto omaggio per ogni biglietto acquistato.

“Negli ultimi anni una fortissima attrazione per la natura mi ha portato ad allontanarmi sempre più dalla città, scegliendo luoghi dove ritmo, aria, spazio, tempo, albe, tramonti e odori siano ancora percepibili,” racconta Giovanni Sollima. Ci sono insomma ottime probabilità che, complice la naturale simpatia che le sue origini siciliane devono avere per l’identità marittima e salina di Cervia, il compositore e violoncellista si senta perfettamente a casa con questo concerto. Tanto più nella cornice dell’ex Magazzino – oggi Darsena – del Sale, luogo emblematico della storia di Cervia e del suo “oro bianco” e spazio restituito alla comunità nel segno del buon vivere.

La rassegna La musica che sale continua venerdì 14 aprile con Simone Zanchini alla fisarmonica e Giovanni Conti alla direzione per le atmosfere tango dei brani di Richard Galliano, Roberto Di Marino e Astor Piazzolla; mercoledì 17 maggio il trombettista Flavio Boltro e il suo quartetto uniscono le proprie forze a quelle del Decimino di fiati della Cherubini per un programma interamente dedicato al jazz.

Info 0544 249244 www.orchestracherubini.it