Torna “Abbiamo fatto…B.A.M.!!!” e, per entrare al meglio nella primavera, propone nuovi laboratori a cura della Biblioteca Trisi, dell’Archivio Storico e del Museo Francesco Baracca.

Dopo il grande successo dell’edizione autunnale la proposta delle istituzioni culturali del Comune di Lugo ritorna per una nuova serie di incontri, sempre a ingresso gratuito, in cui si alternano disegno dal vero, letture ad alta voce, esercizi di scrittura, giochi e laboratori alla scoperta di una foresta di libri, documenti, cose e figure.

“Il nuovo ciclo di BAM propone una serie di appuntamenti di grande qualità, esperienze inattese per le bambine e i bambini che potranno mettere alla prova le loro competenze in luoghi di grande bellezza come la Trisi e il Museo Baracca – spiega l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati -. Siamo molto soddisfatti del successo che il primo ciclo di laboratori ha avuto perché abbiamo intercettato un bisogno. Proseguiamo nel segno di quel welfare culturale con cui stiamo caratterizzando la nostra proposta. Mi piace anche ricordare che le attività sono per tutti i bambini dell’Unione, sia di Lugo che degli altri comuni.

Dopo il primo incontro ludico in biblioteca che si è tenuto lo scorso 28 febbraio, il prossimo laboratorio sarà il 6 marzo a cura dell’Archivio Storico. “Giocando con le lettere: un viaggio nel tempo alla scoperta della scrittura” è una piccola introduzione all’evoluzione della scrittura, con laboratori per giocare con materiali e strumenti con cui nel tempo ci si è cimentati nell’arte di scrivere. Gli incontri si svolgono nella sede della biblioteca Trisi dalle 16.30 alle 18.30 e sono proposti a bambini tra i 7 e i 10 anni. Gli altri appuntamenti di “Giocando con le lettere” sono il 3 aprile e l’8 maggio.

Al Museo Baracca si inizia il 9 marzo, dalle 16.45 alle 18.15, con “Disegnare [al Museo] per vedere meglio”: pomeriggi per i più piccoli, per conoscere e abitare la casa natale del cavaliere del cielo, disegnando dentro alle sale e nell’aula allestita per l’occasione all’ingresso del museo. I laboratori sono condotti da Massimiliano Fabbri e Giulia Garuffi e rivolti a bambini dai 6 ai 12 anni per scoprire, attraverso lo strumento magico e potente del disegno, le molte storie, le anime e gli oggetti custoditi dentro la casa del pioniere del volo e asso dell’aviazione lughese. Gli altri appuntamenti sono il 30 marzo, il 13 e 27 aprile, l’11 e il 25 maggio.

Il 28 marzo, dalle 17 alle 19, si torna alla biblioteca Trisi per “Biblioteca in gioco”, gli incontri nei quali i bibliotecari nella funzione di mediatori presentano la collezione di giochi da tavolo della Trisi. Si creano gruppi di giocatori seduti attorno a un tavolo che si divertono con giochi di vario tipo: giochi competitivi, giochi cooperativi, narrativi, di strategia, di abilità. Gli altri incontri sono previsti il 18 aprile e il 23 maggio.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero con prenotazione. Per quelli di biblioteca Trisi e Archivio Storico rivolgersi ai contatti della biblioteca: tel. 0545.38558/ whatsapp 339 5380983 trisiragazzi@comune.lugo.ra.it. Per il Museo Baracca tel. 0545.38105 museobaracca@comune.lugo.ra.it.