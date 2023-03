Le proiezioni hanno inizio alle 21

La stagione cinematografica di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo ospita un nuovo appuntamento con La Grande Arte al cinema in collaborazione con Nexo Digital.

Martedì 7 e mercoledì 8 marzo verrà proiettato “L’ombra di Goya” di José Luis López-Linares, docufilm sull’artista che, come pochi altri, ha saputo raccontare gli incubi, le ossessioni e i fantasmi degli esseri umani, ma anche le straordinarie creature fantastiche che nascono dalle loro menti dissacranti.

Acclamato da pubblico e critica all’ultimo Festival di Cannes, firmato dal regista del film campione d’incassi “Bosch. Il giardino dei sogni” e scritto da Jean-Claude Carrière e Cristina Otero Roth, il docufilm dà voce a un team di dodici specialisti di tutte le discipline, tra cui Julian Schnabel, per cercare di decifrare la ricca e sinuosa opera del genio spagnolo in questo suo nuovo affascinante documentario corale.

Eccezionale ritrattista, celebrato pittore della corte spagnola, narratore acuto e spietato osservatore dei vizi, dei paradossi umani e dell’ipocrisia moderna, Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828) rappresenta uno dei giganti della storia dell’arte. I suoi capolavori, dal Colosso alla Maja vestida, dalla Maja desnuda al 3 maggio 1808, da La famiglia di Carlo IV a Saturno che divora i suoi figli passando per la celebre serie dei Capricci – in cui ha indagato i temi della follia, della stregoneria e degli incubi più inconsci – raccontano una sensibilità straordinaria e una mente in continuo movimento, in perenne ricerca.

Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto secondo disposizioni Nexo Digital).

Le proiezioni hanno inizio alle 21.

La stagione Cinema Palazzo Vecchio è curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Informazioni:

320 8381863 – 333 7866395

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio