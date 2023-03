Anche il convento delle Suore Domenicane di Fognano e un’Azienda Agricola di Brisighella nella terza puntata della serie

È disponibile su Prime Video dal 17 febbraio scorso, con i primi 4 episodi, la serie Dinner Club 2, prodotta da Banijay Italia, con Carlo Cracco che partirà con 4 tra i più grandi attori d’Italia per visitare alcuni dei luoghi più incantevoli del belpaese, riscoprendo il piacere del viaggio e le migliori ricette.

Tra i luoghi protagonisti di questa seconda stagione anche la Romagna, che sarà la terra visitata nella terza puntata.

Come si legge nella descrizione della puntata, “Carlo Cracco porterà Luca Zingaretti nella terra del divertimento: la Romagna. Come due giovincelli in libera uscita ne combineranno di tutti i colori: da un’improvvisata partita a calcio al liscio in spiaggia. Tra carboidrati, balli e ingredienti tabu, la strana coppia finirà per riconoscersi nella massima del grande Fellini, che riassumeva il senso della vita in un bel mix di magia e pasta”.

Il viaggio sul side-car dei due protagonisti parte proprio dalla provincia di Ravenna, nel convento del Convitto Emiliani delle Suore Domenicane, a Fognano, che propongono ai due ospiti la Spoja Lorda in brodo, da gustare nel refettorio della struttura.

Sempre nel Ravennate la visita all’Azienda Agricola Neri Silvano – I Frutti di Stagione, dove l’agricoltore, che propone agli ospiti una raccolta di carciofi, si rivela essere fan di Montalbano, il commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato in tv proprio da Zingaretti.

Sulla propria pagina Facebook l’Azienda Agricola ha dedicato un post al Dinner Club:

“Grazie di cuore a Luca e Carlo per la simpatia, l’interesse e il calore durante questi momenti dove ho raccontato la mia terra, le mie giornate, la mia storia. Una passione che va avanti da generazioni, con tanta fatica e dedizione, è stato un onore mostrarvi un pezzo della mia vita. Un abbraccio dalla Romagna”