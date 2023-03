Si parte giovedì 9 con la prima semifinale al Masini di Faenza

Sono ben 222 i cantanti in erba che si sfideranno a partire da domani 9 marzo durante la 42a edizione del concorso canoro faentino Il Pavone d’Oro, ideato da Don Italo Cavagnini nel 1969. Quattro le serate in programma: domani giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 marzo alle 20.15 al Teatro Masini di Faenza con le semifinali ad OFFERTA LIBERA, mentre la finalissima (sempre al Teatro Masini) è prevista per sabato 25 marzo alle 20.30 (i biglietti saranno in vendita durante le serate di semifinale e in successive giornate specifiche ancora da definire).

Musica dal vivo, effetti speciali, tema cartoon e tanto divertimento restano i cardini di una manifestazione che ha saputo accogliere con grande entusiasmo i tanti cantanti iscritti alla 42a edizione. Confermata per l’edizione 2023 la presenza di una doppia band grazie alla collaborazione con la Scuola di musica Artistation che contribuirà a rafforzare la parte musicale, mettendo a disposizione un gruppo di giovanissimi musicisti che seguirà la categoria dei più piccoli.

I partecipanti alla gara canora saranno come sempre suddivisi per fasce di età: Categoria A (fino ai 9 anni compresi), Categoria B1 (10-12 anni), Categoria B2 (13-14 anni), Categoria C (15-18 anni) a cui si aggiunge quest’anno anche la Categoria Scuole. Durante le tre semifinali i cantanti si confronteranno tra loro per accedere alla finalissima e saranno valutati da una giuria di esperti. Grande novità per l’edizione 2023 sarà il voto live online del pubblico presente che contribuirà, insieme al voto della giuria tecnica, a decretare un finalista per serata per ogni categoria in gara. La votazione online del pubblico avverrà tramite la scansione di un QR code che permetterà di assegnare un voto al proprio cantante preferito.

Passeranno quindi alla finalissima di sabato 25 marzo i primi 6 classificati delle Categorie A e C, i primi 4 delle Categorie B1 e B2 e la classe vincitrice della Categoria Scuole. Il vincitore assoluto della 42a edizione verrà poi scelto tra i soli finalisti della Categoria C. Al termine delle tre serate di semifinale, inoltre, verranno annunciati i 3 Premi Speciali assegnati dal Comitato Organizzativo: il Premio Simpatia intitolato a Maurizio “Re” Tramonti, il Premio Fedeltà intitolato a Domenico Bendoni e il Premio della Critica intitolato a Giancarlo Alboni.

Resta invariato il format della manifestazione: musica al 100% live grazie alla storica band del Pavone d’Oro capitanata dal Maestro Gabriele Bertozzi (pianoforte e tastiere) e composta da Gabriele Andrini (sax e chitarra acustica), Davide Montanari (chitarra acustica e elettrica), Filippo Foschini (batteria), Federico Domenicali (basso), Luca Piazza (pianoforte e tastiere). I musicisti di Artistation che accompagneranno i più piccoli sono invece: Edoardo Berti (batteria), Maria Ceroni (basso), Cesare Rossini e Agata Malmerenda (chitarra) e Leonardo Bertoni (tastiere).

Alla band si uniscono il Coro delle Voci Bianche (diretto da Daniela Peroni) e il Coro del Pavone D’Oro composto da alcune delle vincitrici delle passate edizioni: Sara Zannoni, Clarissa Nicoletto e Giulia Toschi. A condurre le serate saranno Enrico Palli, Mattia Delpopolo e Simone Leonardi.

Giovedì 9 si esibiranno:

CATEGORIA A (fino ai 9 anni):

LIA PONOMARENKO PRENDI UN’EMOZIONE AGATA TRERÈ CUSTODI DEL MONDO ANITA LIVERANI QUEL BULLETTO DEL CARCIOFO MAEVA STERI UNA PAROLA MAGICA IRIS CIMATTI PROPAGANDA

CATEGORIA B1 (10 – 12 anni):

SARA GHINASSI SOMEWHERE ONLY WE KNOW MIRIAM PETRELLA LA MECCANICA DEL CUORE FRANCESCA MORDENTI PROMETTIMI ALICE RICCI IN VACANZA DA UNA VITA

CATEGORIA B2 (13 – 14 anni):

ALICE MORDENTI DON’T RAIN ON MY PARADE BRIGIDA PLACCI DOWNTOWN DANIELA TONELLI MY MIND DIEGO MARCHESI LA PIOGGIA DELLA DOMENICA

CATEGORIA SCUOLE:

SCUOLA ELEMENTARE TOLOSANO CL. IV A IL GATTO E LA VOLPE SCUOLA ELEMENTARE TOLOSANO CL. IV B LO SCRIVERÒ NEL VENTO

CATEGORIA C (15 – 18 anni):

MATTEO VIOLANI UNA DIREZIONE GIUSTA SERENA FAROLFI ROLLIN’ IN THE DEEP SOFIA DE SANTIS TDEFYING GRAVITY SOFIA CERINO DON’T YOU REMEMBER MARCO ALOISI PETER PAN MATILDA VALMORI AIN’T NO OTHER MAN DORA MARIA BAUCCIO I DUBBI DELL’AMORE NICOLA RAGAZZINI LA VITA SPLENDIDA IKRAM EL BAROUDI I’D RATHER GO BLIND

Venerdì si esibiranno:

CATEGORIA A (fino ai 9 anni):

CHIARA e GIULIA LANZONI UN PUNTO DI VISTA STRAMBO FRIDA TERNETTI MESSER GALILEO ALICE LACCHINI TI DICO CIAO VIOLA ZACCHERINI FARFALLE

CATEGORIA B1 (10 – 12 anni):

CAMILLA ALVISI PASTELLO BIANCO MARIA ELENA SANA ON MY OWN ELISA SCOTTI SONO BUGIARDA IACOPO GRAZIANI IL BALLO DELLE INCERTEZZE

CATEGORIA B2 (13 – 14 anni):

SARA CALAMELLI BOUND TO YOU ANTONIO NORBERTO GIORGI STARMAN ILARIA SOZZI GURENGE DIEGO BIANCHEDI SOMEBODY TOLD ME

CATEGORIA SCUOLE:

SCUOLA ELEMENTARE PIRAZZINI CL. IV A RIDERE SCUOLA ELEMENTARE TOLOSANO CL. IV D COME UN PITTORE

CATEGORIA C (15 – 18 anni):

TOMMASO VASUMI DO I WANNA KNOW ELENA SCARALLO IL PESO DEL CORAGGIO CAMILLA CORTINI SAD GIRL ANNA ARGELLI QUEL SORRISO IN VOLTO ALICE RINIERI GLIMPSE OF US EMANUELE TEDALDI SEMPRE E PER SEMPRE MARTA XHEBEXHIU I DON’T WANNA BE YOU ANYMORE MELODY AMADEI GOLDEN SLUMBERS VERONICA NANNETTI QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO ARIANNA DARDI EXOTHERMIC



Sabato si esibiranno:

CATEGORIA A (fino ai 9 anni):

ORLANDO MELE BAMBINISSIMI PAPÀ BENEDETTA BARONE LO SCRIVERÒ NEL VENTO LINDA MULINARI UN PRINCIPE BLU ADELE GUSELLA CI SARÀ UN PO’ DI VOI SOFIA VIGGIANO DOPOTUTTO

CATEGORIA B1 (10 – 12 anni):

MARGHERITA ROMOLI HOT STUFF LETIZIA CORTESI MAKE YOU FEEL MY LOVE NICOLE DI DANIELI SPECCHIO LORENZO GUBELLINI LA VOCE DEL SILENZIO SOFIA RONCHI DIREZIONE LA VITA

CATEGORIA B2 (13 – 14 anni):

FEDERICA BEZZI TRAITOR SAMANTA RAVAGLI STRANI AMORI SARA LIVERANI PERDO LE PAROLE VIOLA LIVERANI BOHEMIAN RHAPSODY

CATEGORIA SCUOLE:

SCUOLA MARTIRI DI CEFALONIA CL. III A e III D CONIUCANTO IL VERBO AVERE SCUOLA TOLOSANO

CL. IV C L’ESTATE DI JOHN WAYNE

CATEGORIA C (15 – 18 anni):