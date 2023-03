Giovedì 9 marzo la prima delle 10 puntate su Sky Uno

Al via domani sera, giovedì 9 marzo, con la prima puntata in onda alle ore 21.15, Pechino Express 2023, la nuova serie da 10 puntante in onda su Sky Uno e in streaming su Now Tv.

Tra i protagonisti di questa stagione, che vede sempre Costantino della Gherardesca come conduttore, accompagnato ancora da Enzo Miccio, anche la modella ravennate Barbara Prezia, che sarà concorrente in coppia con la collega, ex Miss Italia, Carolina Stramare.

Barbara Prezia, modella e cantautrice, nata in Albania a Durazzo, ha vissuto fino a due anni fa a Ravenna, dove è cresciuta e dove risiede ancora la famiglia. Ha vinto il titolo di Miss Eva 3000 e si è trasferita a Milano, con il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo. E Pechino Express può essere per lei un grande trampolino di lancio.

Il format della serie è sempre lo stesso, con un viaggio verso l’Oriente che quest’anno è intitolato “La via delle Indie”. L’itinerario comincerà in India, a Mumbai, con il traguardo finale fissato in Cambogia.

Nel cast di questa nuova edizione di Pechino Express anche Federica Pellegrini, Martina Colombari e Joe Bastianich.