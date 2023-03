Le proiezioni serali hanno inizio alle 21

Archiviati i due weekend in compagnia di “The Whale” di Darren Aronofsky con la fantastica interpretazione di Brendan Fraser, il film che terrà compagnia al pubblico di Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo in questo e nel prossimo settimana è “Empire of Light” di Sam Mendes.

Il film sarà accompagnato anche da una novità. Per la prima volta infatti la pellicola del weekend verrà riproposta il martedì (in questo caso martedì 14 alle 21) in versione originale sottotitolata in italiano.

Le proiezioni sono in programma, oltre che ogni sera del fine settimana, la domenica alle 16.

Sabato 18 marzo ci sarà inoltre un’introduzione a cura del critico e regista Adriano Sforzi.

Con “Empire of Light” (candidato a un premio Oscar come miglior fotografia al maestro Roger Deakins), Mendes ritorna agli anni della sua formazione anche se il film non è strettamente autobiografico ma si ispira piuttosto alla musica, ai film e al clima politico che hanno influenzato la sua adolescenza, il cinema soprattutto. Mendes non celebra per forza quello “maiuscolo” ma quei film popolari che danno forma ai ricordi e sono indelebilmente associati ai passaggi della vita.

Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta).

Le proiezioni serali hanno inizio alle 21.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Informazioni:

320 8381863 – 333 7866395

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio