Incontri al Globo e al Museo Baracca

Settimana di letture e incontri alla biblioteca Trisi con belle divagazioni (al Globo e al Museo Baracca).

Martedì 14 marzo, alle 17, appuntamento alle librerie.Coop (centro commerciale Globo) con “Ala mala misti cala, cili mela puf”, ovvero letture in tante lingue a cura dei volontari di Nati per Leggere e Mamma Lingua rivolte ai bambini da 3 anni.

Mercoledì 15 marzo, alle 17, i volontari di Nati per Leggere si trasferiscono al Museo Baracca per “Una passeggiata tra le nuvole”, sempre rivolto a bambini da tre anni. Un’occasione unica per ascoltare letture in un luogo di grande bellezza come il museo dedicato all’asso degli assi dell’aviazione italiana.

Giovedì 16 marzo, alle 17.30 in sala Codazzi della biblioteca, secondo appuntamento della rassegna “Sguardi di donne – un percorso di scrittura al femminile” con la presentazione del libro di poesie in dialetto romagnolo di Agnese Fabbri “Stagioni” (edizioni Interno Libri 2022).

Si tratta di una raccolta di poesie in dialetto romagnolo, ad eccezione del primo componimento di ogni capitolo che è in italiano. Le stagioni descritte da Agnese Fabbri, nativa di Villanova di Bagnacavallo e al suo esordio, manifestano in tempi e luoghi intimi, nei quali la voce narrante via via si mostra, cercando di togliere quanto più di biografico c’è e trasformandolo non in un diario, ma una cronologia delle stagioni e delle “morte stagioni” della vita.

Il dialetto – afferma Agnese Fabbri– non è la mia madre lingua, ma quella che ho ascoltato da sempre in paese, in famiglia. Fin dalle età di sedici anni ho scritto poesie in italiano. Sentire di voler dire qualcosa in dialetto è stato del tutto spontaneo, naturale, come un tentativo di uscire da me stessa».

La presentazione sarà introdotta da Teodorica Angelozzi, con la partecipazione di Giuseppe Bellosi.

Venerdì 17 marzo, alle 16.30, nuovo appuntamento con Storie da giocare, incontro ludico nel quale saranno esplorate le potenzialità narrative del gioco, dai giochi da tavolo di storytelling fino ad arrivare ai giochi di ruolo. Condotto da Gabriele Mari.

Sabato 18 marzo, alle 10.30 in biblioteca, in occasione della Festa del Papà: “II più bel papà del mondo è il mio!”, letture a cura dei volontari di Nati per Leggere rivolte a bambini dai 2 anni.