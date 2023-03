Appuntamento venerdì 17 marzo alle 17.30 per parlare della neopovertà educativa

Venerdì 17 marzo dalle 17.30 alle 19.30 il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ospiterà Francesco Caggio, pedagogista e direttore della rivista online Interventi educativi, conversazioni sulla cura per un seminario pubblico dal titolo «I bambini del reciproco disagio. Bambini ondivaghi e relazioni ambivalenti». L’incontro si terrà nella sala del Carmine di Massa Lombarda, in via Rustici 9.

La serata affronterà il tema della cultura di oggi, dove la soggettività vince sulla collettività, portando spesso a una mancanza di modelli educativi da seguire e quindi a una neopovertà educativa.

Inoltre, saranno analizzate le competenze che la scuola e i servizi educativi offrono ai bambini di oggi e come poterle utilizzare a pieno durante il percorso di crescita.

L’evento è aperto a tutti ed è pensato in particolare per educatori, insegnanti e pedagogisti. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria, compilando il modulo al link https://forms.office.com/e/xEht3JVkSD.

Per maggiori informazioni contattare Rossana Crispino (referente per la formazione dei Servizi educativi 0-6 dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna) al numero 347 2555580, mail formazione@unione.labassaromagna.it.