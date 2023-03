Domenica 19 marzo alle 16 lo spettacolo per bambini Sandokan – o la fine dell’avventura

Al teatro comunale di Conselice secondo appuntamento della rassegna «Sciroppo di teatro» dedicata ai più piccoli.

Domenica 19 marzo alle 16 è il turno di Sandokan – o la fine dell’avventura, uno degli spettacoli di maggior successo della compagnia tosco-napoletana «I Sacchi di sabbia».

Lo spettacolo porta in scena quattro attori e un’attrice, tutti intorno a un tavolo da cucina. Verdure, ortaggi, coltelli, utensili e grembiuli diventano oggetti di scena, materiale scenografico e addirittura personaggi. Una sorta di circo per bambini, in cui a dettare legge è la potenza senza freno dell’immaginazione e il gusto nobile per il piccolo grande divertimento. Fedele all’ideale di un ironico esotismo quotidiano (Salgari non si avventurò mai oltre l’Adriatico), lo spettacolo – attraverso il ripristino di semplici oggetti d’uso – è un elogio all’immaginazione, che rischia di naufragare nel blob superficiale dei nostri tempi. Piccoli uomini (noi) e i loro grandi sogni si scontrano in un gioco scenico buffo ed elementare. Età consigliata dagli 8 agli 11 anni.

Sandokan è scritto da Giovanni Guerrieri con la collaborazione di Giulia Gallo e Giulia Solano; con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Rosa Maria Rizzi. Una produzione de I Sacchi di sabbia/Compagnia Lombardi-Tiezzi, in collaborazione con teatro Sant’Andrea di Pisa, La città del teatro, Armunia Festival Costa degli Etruschi.

La rassegna a Conselice prosegue con l’ultimo appuntamento domenica 26 marzo, sempre alle 16, con «Pulcetta dal naso rosso» (età consigliata dai 4 agli 8 anni).

La biglietteria del teatro sarà aperta la domenica dello spettacolo a partire dalle 14. Può assistere agli spettacoli anche chi è sprovvisto dei tagliandi inseriti nei libretti, pagando il biglietto intero al prezzo di 7 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini.

«Sciroppo di teatro» è un progetto di welfare culturale di Ater Fondazione in scena in venticinque Comuni dell’Emilia Romagna. Bambini e bambine dai 3 agli 11 anni, insieme ai loro accompagnatori, potranno recarsi a teatro con un voucher fornito da medici, farmacisti e parafarmacisti. Lo «Sciroppo di teatro» altro non è che un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre «ricette», cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto, al prezzo di 2 euro, per ogni bambino e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo alla stagione dei tre spettacoli.

Il progetto mette in rete gli Assessorati regionali alla Cultura, alla Sanità e al Welfare, le organizzazioni sindacali e le associazioni scientifiche dei pediatri (Fimp e CIPe, Acp, Sip e SiMPef ) e le farmacie aderenti a FederFarma, AssoFarm e Coop Alleanza 3.0. Il progetto ha il sostegno di Coop.Alleanza 3.0 e della Fondazione Marchesini Act. La rete comprende 25 Comuni, su 7 province della regione, con 27 teatri. L’iniziativa coinvolge anche 167 pediatri che operano in questi centri e 289 farmacie. Inoltre, novità di quest’anno, distribuiscono lo sciroppo di teatro anche 26 parafarmacie Coop Alleanza 3.0, partner del progetto.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Cultura del Comune di Conselice, allo 0545 986930, mail eventi@comune.conselice.ra.it, oppure Ater Fondazione allo 059 340221, mail ater@ater.emr.it.