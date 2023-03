Appuntamento venerdì 17 marzo alle 21, nell’ambito di Crossroads. Ingresso 15 euro

Per la rassegna jazz Crossroads, arrivano a Fusignano i Mixmonk, in concerto all’auditorium «Arcangelo Corelli» (vicolo Belletti 2) venerdì 17 marzo alle 21.

Il gruppo è composto da Joey Baron (batteria), Bram De Looze (pianoforte), Robin Verheyen (sax). Verheyen e De Looze sono figure di rilievo della scena jazzistica belga: solisti di notevole virtuosismo nonché leader dalla spiccata personalità. Per anni hanno affrontato insieme la musica di Thelonious Monk nella formula del duo. Poi arrivò Joey Baron, ed ecco creati i Mixmonk, con il suo ingresso l’omaggio ai Monk ha assunto un tono di originalità. Lo si può ascoltare nelle due prove discografiche del trio: MixMonk (2019) e On the Loose (2022). Joey Baron, nato in Virginia nel 1955, è sin dagli anni Ottanta un punto di riferimento del jazz più progressista.

La rassegna proseguirà venerdì 31 marzo con il trio di Anton Cortes con Toni Cuenca (contrabbasso) e Luky Losada (percussioni), giovedì 6 aprile con Nico Gori, che si esibirà con il suo Swing 10tet, e si chiuderà venerdì 14 aprile con Francesco Bearzatti e Carmine Ioanna.

L’ingresso costa 15 euro intero, 13 euro ridotto (under 25, over 65, soci Combo Jazz Club di Imola e Touring Club Italiano). Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0544 405666 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13), email info@jazznetwork.it. Biglietteria serale dalle 19.30 (telefono 338 2273423).

I concerti sono organizzati da Jazz Network, in collaborazione con il Comune di Fusignano e con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare l’ufficio Cultura allo 0545 955665, (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, martedì anche dalle 15 alle 17).