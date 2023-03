Le proiezioni serali hanno inizio alle 21

Secondo fine settimana, da venerdì 17 a domenica 19 marzo, in compagnia del film “Empire of Light” di Sam Mendes per la stagione di Cinema Palazzo Vecchio a Bagnacavallo.

Le proiezioni sono in programma ogni sera e domenica anche alle 16.

Sabato 18 marzo ci sarà inoltre un’introduzione a cura del critico e regista Adriano Sforzi.

Con “Empire of Light”, Mendes ritorna agli anni della sua formazione anche se il film non è strettamente autobiografico ma si ispira piuttosto alla musica, ai film e al clima politico che hanno influenzato la sua adolescenza, il cinema soprattutto. Mendes non celebra per forza quello “maiuscolo” ma quei film popolari che danno forma ai ricordi e sono indelebilmente associati ai passaggi della vita.

Mercoledì 22 poi, per la rassegna Il Cinema Ritrovato in collaborazione con la Cineteca di Bologna, tornerà il ciclo dedicato a Buster Keaton con la proiezione di “Steamboat Bill, Jr.”.

Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta).

La stagione di Cinema Palazzo Vecchio è gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Informazioni:

320 8381863 – 333 7866395

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio