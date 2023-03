rassegne di musica dal vivo, di letture in musica, di laboratori per bambini e genitori

Il programma nazionale Nati per la Musica prosegue l’esperienza di Nati per Leggere, con il quale condivide l’assunto che l’alfabetizzazione precoce, sia essa relativa al linguaggio verbale o musicale, è determinante nello sviluppo cognitivo del bambino, e si lega altresì a modelli di sviluppo affettivi positivi se viene proposta dai genitori fin dai primi momenti di vita o ancor meglio fin dagli ultimi mesi di gravidanza. La biblioteca Trisi aderisce a Nati per la Muisica fin dal 2009 e coordina l’unità operativa locale mettendo a disposizione una sezione dedicata con raccolte di libri, cd, video disponibili per il prestito, divulgando la bibliografia e la discografia nazionale e locale, organizzando in biblioteca e in città rassegne di musica dal vivo, di letture in musica, di laboratori per bambini e genitori e promuovendo corsi di formazione e giornate di studio a cura di professionisti per educatori, studenti e volontari.

Per rinsaldare la rete già collaudata, la biblioteca Trisi propone sabato 25 marzo dalle 9 alle 12 una giornata informativa sul programma Nati per la Musica con il Dott. Stefano Gorini, pediatra co-fondatore di questo programma nazionale, e Marzia Mancini, musicoterapeuta ed esperta di educazione musicale precoce. L’’iniziativa è rivolta a educatrici ed educatori di nidi e scuole dell’infanzia, pediatri e personale socio sanitario, volontari Nati per Leggere e a tutti gli adulti interessati. Sarà l’occasione per ripercorrere a grandi linee lo sviluppo musicale nell’educazione per le bambine e i bambini usando strumenti innati quali la voce e il corpo. L’evento è patrocinato dal coordinamento nazionale Nati per la Musica sezione Emilia Romagna.

Inoltre la Biblioteca Trisi, in collaborazione con la scuola comunale di musica Fratelli Malerbi, propone una rassegna di laboratori per la conoscenza e l’approfondimento degli strumenti musicali. Il primo appuntamento, intitolato “Conosciamo gli strumenti…Pianoforte, flauti e violoncello”, è in programma mercoledì 22 marzo alle 17, mentre nel secondo appuntamento, previsto per mercoledì 29 marzo alle 17, gli strumenti protagonisti saranno tromba, flauto e clarinetto.

Per informazioni e prenotazioni 0545 38558, trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.;

Progetto nazionale “Nati per la Musica”