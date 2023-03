Martedì 21 marzo 2023, a partire dalle ore 9.00, presso la Biblioteca comunale di Russi

Visto il successo dell’edizione 2022, martedì 21 marzo 2023, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Poesia, la Biblioteca Comunale di Russi accoglierà i lettori volontari che, per l’occasione, si trasformeranno in jukebox viventi, pronti a dispensare poesie a chi lo richiederà.

Grazie ad una sorta di jukebox letterario con un’offerta di poesie per tutti i gusti e le età, gli utenti che visiteranno la Biblioteca nel corso dell’intera giornata potranno avvicinarsi al mondo della poesia in un contesto completamente diverso da quello in cui si è solitamente abituati ad ascoltarla.

Una volta in biblioteca, adulti e bambini non dovranno far altro che scoprire dove si nascondono i jukebox viventi. Via libera, quindi, alla ricerca della poesia più bella!

Orario di svolgimento dell’iniziativa: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 18.30

Evento gratuito.

Per info:

Biblioteca Comunale

via Vecchia Godo 10 – Russi

0544 587640

biblioteca@comune.russi.ra.it