La nota stampa del Comune di Faenza dopo la decisione assunta a seguito della riunione in Comune di lunedì sera

Il Comitato Palio riunitosi ieri sera ha deliberato l’iscrizione in maniera separata ed autonoma dei Rioni faentini alla Federazione italiana sbandieratori (Fisb). Pertanto, d’ora in poi la partecipazione a tale organismo e alle relative competizioni nazionali avverrà non più in maniera unitaria come Gruppo Alfieri Bandieranti e Musici del Niballo Palio di Faenza bensì in maniera autonoma dei singoli Rioni, che si iscriveranno separatamente alla Fisb come singole associazioni.

Tale decisione fa seguito alle obiezioni sollevate dalla Fisb, alle quali si è deciso di non opporsi, sulla attuale tipologia di iscrizione della città di Faenza, peraltro invariata fin dal 1966, anno di costituzione della Federazione italiana sbandieratori di cui la città di Faenza è socio fondatore, come Gruppo Alfieri Bandieranti e Musici del Palio di Faenza.

Pertanto, d’ora in poi, cesserà la partecipazione alle competizioni nazionali degli sbandieratori di Faenza quale rappresentanza unitaria della città, secondo il criterio che vedeva ogni anno la presenza, sotto le insegne della città manfreda, i vincitori delle gare della piazza di Faenza del mese di giugno.

La decisione è stata assunta con 4 voti favorevoli (Rione Giallo, Rione Nero, Rione Verde, Gruppo Municipale), 2 contrari (Borgo Durbecco, Rione Rosso) e un astenuto (Amministrazione Comunale).