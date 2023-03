In città l’appuntamento è molto atteso

Un ringraziamento non formale perché l’unione fa la forza e una città funziona e diventa attrattiva quando tutte le sue componenti si mettono in gioco. Il sindaco Davide Ranalli, con gli assessori alla Cultura Anna Giulia Gallegati e alle Attività Produttive Luciano Tarozzi, ringrazia le aziende e le associazioni di categoria che hanno sostenuto, attraverso il loro contributo, la realizzazione del docu film “I cacciatori del cielo”, la produzione di Anele con Luce Cinecittà, con la regia di Mario Vitale e Francesco Baracca interpretato da Giuseppe Fiorello, prevista mercoledì 29 marzo in prima serata su Rai1.

In città l’appuntamento è molto atteso tanto che l’iniziativa del Comune di aprire il Teatro Rossini per una visione collettiva del docu film con tutta la cittadinanza è andata rapidamente sold out.

L’Amministrazione Comunale in questi ultimi mesi si è impegnata per rendere Lugo città attrattiva anche per le produzioni cinematografiche. La giunta negli scorsi mesi ha deliberato di approvare uno schema di accordo con Emilia-Romagna Film Commission per fornire supporto ed accoglienza alle produzioni cinematografiche che vorranno girare sul territorio con l’obiettivo di valorizzare il proprio patrimonio culturale, sociale e turistico con le inevitabili ricadute positive sul tessuto commerciale cittadino, ritenendo quindi la promozione della produzione cinematografica di rilevante interesse pubblico.

In questo contesto si colloca anche l’impegno del Comune per la produzione del docu film dedicato a Francesco Baracca e al centenario dell’Aeronautica Militare. Per questo merita un particolare ringraziamento il sostegno fornito dalle associazioni di categoria e da alcune aziende del territorio.

Confindustria Romagna, Confcommercio Ascom Lugo, Confesercenti Ravenna, CNA Ravenna sezione di Lugo, Confartigianato di Ravenna e le aziende Natura Nuova, Pucci srl, Baruffaldi Plastic Technology srl (Gruppo Dosi), Eurall srl. Assieme a questa realtà un ringraziamento va al Consorzio In Bassa Romagna per il ruolo che ha avuto di organizzatore e coordinatore.

Il progetto del docu film è prodotto da Anele con Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Documentari, con il patrocinio e la partecipazione del Ministero della Difesa, Aeronautica Militare e Difesa Servizi, con il sostegno di Intesa Sanpaolo e con Aerea S.p.A. ed Elettronica S.p.A.

“Dal 2018 abbiamo iniziato un intenso e costante percorso per valorizzare la figura di Francesco Baracca. All’interno di questo percorso la realizzazione del docu film è un’azione di grande importanza per cui il ringraziamento a tutte le aziende e le associazioni di categoria che ci hanno creduto con noi è motivo di grande soddisfazione – spiega il sindaco Davide Ranalli – . Anche la straordinaria adesione alla visione collettiva al Teatro Rossini dimostra che, quando le fai riscoprire l’orgoglio per quel che è, ha voglia di contribuire”.