Domenica 26 marzo alle 16 lo spettacolo Pulcetta dal naso rosso

Al teatro comunale di Conselice si chiude la rassegna di teatro per bambini «Sciroppo di teatro». Domenica 26 marzo alle 16 andrà in scenaPulcetta dal naso rosso (età consigliata dai 4 agli 8 anni), scritto, diretto e interpretato da Valentino Dragano per la compagnia Kosmocomico Teatro.

L’opera parla di Pulcetta, un abile clown che un giorno perde il suo naso rosso, indispensabile per portare allegria nel circo e in tutti gli ospiti che vi fanno visita. La particolarità di quest’opera sta nel fatto che i pupazzi, il fenicottero, le galline, la giraffa, la lumaca, comprimari del protagonista, e tutti gli oggetti, il mare, il paese con le luminarie a festa, appaiono dal costume dell’attore. Anzi: ogni animale, ogni personaggio, ogni luogo, è un misto di corpo danzante e sagome manipolate a vista, in un mix sorprendente di teatro visuale e movimento corporeo. Sulla scena si rincorrono danze, musiche, canzoni, testi comici e poetici alla ricerca del proprio naso rosso, della propria casa, del proprio posto nel mondo.

«Sciroppo di teatro» è un progetto di welfare culturale di Ater Fondazione in scena in venticinque Comuni dell’Emilia Romagna. Bambini e bambine dai 3 agli 11 anni, insieme ai loro accompagnatori, potranno recarsi a teatro con un voucher fornito da medici, farmacisti e parafarmacisti. Lo «Sciroppo di teatro» altro non è che un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre «ricette», cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto, al prezzo di 2 euro, per ogni bambino e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo alla stagione dei tre spettacoli.

La biglietteria del teatro sarà aperta la domenica dello spettacolo a partire dalle 14. Può assistere anche chi è sprovvisto dei tagliandi inseriti nei libretti, pagando il biglietto intero al prezzo di 7 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Cultura del Comune di Conselice, allo 0545 986930, mail eventi@comune.conselice.ra.it, oppure Ater Fondazione allo 059 340221, mail ater@ater.emr.it.