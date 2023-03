martedì 28 e mercoledì 29 marzo alle 21

Secondo e ultimo appuntamento con il ciclo “Prospettiva Iran” per la stagione Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo: martedì 28 e mercoledì 29 marzo alle 21 verrà proiettato il film “Il male non esiste” di Mohammad Rasoulof.

Orso d’oro alla 70esima edizione della Berlinale e definito da Jeremy Irons, l’allora presidente di giuria, il film che tutti dovrebbero vedere, “Il male non esiste” comprende quattro storie per riflettere sulla possibilità di esprimere la libertà individuale in un regime dispotico.

«Vedere un film di un regista come Rasoulof, arrestato ma rilasciato di recente in attesa di processo come Jafar Panahin – sottolineano dal Cinecircolo Fuoriquadro, gestore della stagione di cinema per il Comune – è un atto dovuto nei confronti di chi lotta contro le ingiustizie e rischia costantemente la vita per realizzare film.»

Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 60, studenti universitari, libreria Alfabeta).

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Informazioni:

320 8381863 – 333 7866395

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio