Appuntamento venerdì 31 marzo alle 21, nell’ambito di Crossroads. Ingresso 15 euro

Prosegue la rassegna jazz Crossroads a Fusignano con il Trio di Antòn Cortés, in concerto all’auditorium «Arcangelo Corelli» (vicolo Belletti 2) venerdì 31 marzo alle 21.

Il trio è composto da Antón Cortés, Toni Cuenca (contrabbasso) e Luky Losada (percussioni). Cortés è nato a Palma di Maiorca nel 2007, appena adolescente eppure già da diversi anni ha letteralmente sconvolto il mondo del flamenco. Per di più lo ha fatto con il pianoforte, che non appartiene alla comune strumentazione di questo genere musicale. Da lì ha continuato come autodidatta, ispirandosi ai grandi maestri del flamenco, sino a sviluppare un proprio stile. Nel 2020 è stato semifinalista di Got Talent España. Nonostante la sua giovanissima età, ha condiviso il palco con alcuni degli esponenti più affermati del flamenco: Pitingo, Duquende e Jorge Pardo.

La rassegna proseguirà giovedì 6 aprile con Nico Gori, che si esibirà con il suo Swing 10tet, e si concluderà venerdì 14 aprile con Francesco Bearzatti e Carmine Ioanna.

L’ingresso costa 15 euro intero, 13 euro ridotto (under 25, over 65, soci Combo Jazz Club di Imola e Touring Club Italiano). Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0544 405666 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13), email info@jazznetwork.it. Biglietteria serale dalle 19.30 (telefono 338 2273423).

I concerti sono organizzati da Jazz Network, in collaborazione con il Comune di Fusignano e con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare l’ufficio Cultura allo 0545 955665, (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, martedì anche dalle 15 alle 17).